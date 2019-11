Israëlische premier Netanyahu aangeklaagd voor fraude, omkoping en bedrog

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Beeld Reuters

De premier reageerde woedend en noemt de aanklacht een ‘poging tot een coup’. ‘Ik heb mijn leven aan deze staat gewijd’, zei hij vanuit zijn huis in Jeruzalem. ‘Ik heb ervoor gevochten, ben ervoor gewond geraakt, en ben daar altijd trots op geweest. Maar dit is een trieste dag. Je moet blind zijn om niet te zien dat er iets mis is met ons juridische systeem.’

Het besluit van aanklager Avichai Mandelblit schudt de situatie in het land nog eens extra op, terwijl Israël toch al in politieke chaos verkeert. Een dag eerder werd bekend dat de formatie weer is mislukt, en dat het land afstevent op de derde verkiezingen in een jaar tijd.

Mandelblit zei donderdag dat hij de aanklacht wilde formaliseren voordat deze verkiezingen worden aangekondigd. Hij noemde zijn beslissing ‘moeilijk en droevig’, en zei dat hij deze met een zwaar hart, maar ook zonder enige twijfel heeft genomen. ‘Wetshandhaving is niet optioneel. Het is geen kwestie van politiek. Het is een plicht die op ons rust...’

Drank en sigaren

Het gaat om in totaal drie verschillende zaken, waarvan ‘zaak 4000’ de ernstigste is: Netanyahu zou wetgeving hebben aangeboden aan een grootaandeelhouder van telecomgigant Bezeq die het bedrijf honderden miljoenen dollars zou opleveren. In ruil daarvoor zou die grootaandeelhouder, die ook eigenaar is van de nieuwssite Walla, positief over de premier berichten.

Ook in een andere kwestie, zaak 2000, zou positieve berichtgeving de inzet zijn geweest: de uitgever van de krant Yedioth Ahronoth zou daartoe bereid zijn als de overheid een concurrerende krant het leven moeilijk zou maken. In zaak 1000 zouden Netanyahu en zijn vrouw dure cadeaus, zoals drank en exclusieve sigaren, hebben gekregen van bevriende miljonairs.

Netanyahu heeft de aantijgingen altijd met klem ontkend en spreekt van een ‘heksenjacht’ door linkse politieke partijen en de media. Hij heeft eerder gesteld dat hij er niet over piekert om af te treden als hij wordt vervolgd. Volgens de wet is hij daar niet toe verplicht, tenzij hij wordt veroordeeld – en dat kan nog maanden of zelfs jaren duren.