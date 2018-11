Israëlische minister van Defensie Lieberman treedt af uit onvrede met bestand in Gaza

Het geweld rond de Gazastrook laaide afgelopen weekeinde op na een mislukte geheime missie van het Israëlische leger, waarbij zeven strijders van Hamas en één Israëlische officier om het leven kwamen. Na de begrafenissen in Gaza maandagmiddag, klonk in de straten uit duizenden monden de roep om wraak. Niet lang daarna daalden tientallen raketten neer op Israëlisch grondgebied, en kwam het Israëlische leger in actie. Onder de talrijke doelwitten waren lanceerinstallaties, munitiefabrieken, tunnels en andere objecten van Hamas.

Palestijnse militante groeperingen dreigden dinsdag met aanvallen op verder gelegen doelen in Israël, zoals de havenstad Ashdod en Beër Sjeva in de Negev-woestijn. Maar na tussenkomst van Egypte, dat bemiddelt tussen de strijdende partijen, riepen de Palestijnen om een wapenstilstand. Voorwaarde was wel dat Israël hetzelfde zou doen.