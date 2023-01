Israëlische minister houdt poot stijf en zet situatie rond Tempelberg met wandeling op scherp

Minister Itamar Ben Gvir op het plein voor de Al Aqsa-moskee in Jeruzalem. Zijn bezoek wordt gezien als een provocatie van de Palestijnen. Beeld AFP

Het ene na het andere land stond dinsdag op om de korte wandeling van een Israëlische minister te veroordelen: de Verenigde Staten, Jordanië, Frankrijk, Saoedi-Arabië, en het Verenigd Koninkrijk (om er maar een paar te noemen) spreken allemaal van ‘een provocatie’. Ze vrezen voor escalatie.

Die vrees is terecht. Ondanks talloze waarschuwingen hield Itamar Ben Gvir zijn poot stijf, en trok hij dinsdagochtend naar de Tempelberg in Oost-Jeruzalem. Voor joden is dit de heiligste plaats op aarde omdat de belangrijkste joodse tempel hier ooit heeft gestaan. Maar het is ook de twee na heiligste plek van de islam: de locatie waarvandaan de profeet Mohammed in een droom naar de hemel steeg, en waar de Al Aqsa-moskee en andere heiligdommen zijn gebouwd.

Nu is er in het gebied geen tekort aan plaatsen die door zowel Joden als Palestijnen worden geclaimd, maar de Tempelberg ligt extra gevoelig. De Tweede Intifada bijvoorbeeld, een grootschalige Palestijnse opstand, begon in het jaar 2000 met een bezoek van de toenmalige Israëlische premier Ariel Sharon aan de Tempelberg. En toen het Israëlische leger tijdens de ramadan in 2021 vanwege rellen op de Tempelberg stond, stuurde terreurorganisatie Hamas raketten naar Jeruzalem ‘om de Al Aqsa te verdedigen’. Dit liep uit op een oorlog met Gaza, waar Hamas aan de macht is, en gigantische rellen in Israëlische steden waar zowel Joden als Arabieren wonen.

Duidelijke afspraken

Nadat Israël de Tempelberg in 1967 in handen had gekregen, zijn duidelijke afspraken gemaakt: joden mogen de plek wel bezoeken, maar ze mogen er niet bidden. Extremistische Joden proberen dat toch te doen, en op Arabische sociale media wordt continu verkondigd dat Israël erop uit is de Al-Aqsa af te breken, en weer een joodse tempel te bouwen.

En daar zit de pijn van de wandeling, want Itamar Ben Gvir is een extremistische figuur die al jaren verkondigt dat joden wél op de Tempelberg moeten kunnen bidden, en vindt dat die nieuwe tempel er zou moeten komen. Eerdere bezoeken van Ben Gvir hebben tot rellen geleid, maar de regering heeft altijd gesteld dat Israël niet van plan is de Al Aqsa aan te vallen. Sinds vorige week echter heeft Israël een nieuwe regering, en Ben Gvir maakt hier als minister deel van uit – wat het vertrouwen bij Palestijnen tot diep onder het nulpunt heeft doen dalen.

Toen Ben Gvir dit weekeinde aankondigde dat hij weer naar de Tempelberg wilde, vroegen meerdere partijen hem dit niet te doen. ‘Het is een bewuste provocatie’, waarschuwde bijvoorbeeld voormalig premier Yaïr Lapid. ‘Het brengt mensen in gevaar en kost mensenlevens.’ Hamas dreigde van tevoren al ‘met een explosie’ als Ben Gvir zijn wandeling zou doorzetten.

Maar zoals verwacht liet Ben Gvir zich door niemand iets dicteren, en liep hij dinsdagochtend een kwartier op de Tempelberg rond. ‘De Tempelberg is open voor iedereen’, twitterde hij, samen met een foto van zichzelf, met de gouden koepel van de Rotskoepelmoskee op de achtergrond.

ממשלת ישראל שאני חבר בה לא תיכנע לארגון מרצחים שפל. הר הבית פתוח לכולם ואם החמאס חושב שאם הוא יאיים עליי זה ירתיע אותי, שיבינו שהשתנו הזמנים. יש ממשלה בירושלים! pic.twitter.com/vgDYBYacJG — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) 3 januari 2023

De internationale kritiek is groot. Jordanië, dat formeel de bewaarder is van de heilige plaatsen, noemde het bezoek ‘een bestorming’ van de Tempelberg en riep op tot ‘internationale interventie. Ook andere Arabische landen stonden op hun achterste benen: de Verenigde Arabische Emiraten noemden het een ‘aanval’ en Qatar had het over ‘een daad van agressie tegenover miljoenen moslims’. Maar ook de Verenigde Staten noemden het ‘onacceptabel’, terwijl Frankrijk waarschuwde dat de status quo rondom de heilige plaatsen gehandhaafd moet blijven.

De Israëlische premier Netanyahu probeerde de boel te sussen en zegt dat zijn regering absoluut niet wil tornen aan afspraken uit het verleden. Het zal voor hem nog een grote uitdaging worden om Ben Gvir in toom te houden. ‘Geen enkele regering waarvan ik deel uitmaak, zal ooit buigen voor een walgelijke terreurorganisatie’, twitterde Ben Gvir dinsdag uitdagend vanaf de Tempelberg. ‘En als Hamas denkt dat ik terugschrik voor dreigementen, moet ze beseffen dat de tijden zijn veranderd. Er is een regering in Jeruzalem!’