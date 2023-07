Israëlische leger begint terugtrekking uit Jenin, dodental operatie gestegen naar 11

Israëlische legervoertuigen in het kamp in Jenin. Beeld ANP / EPA

Kort voor het donker kwam de uittocht van de enkele duizenden soldaten, die sinds maandagochtend het vluchtelingenkamp hebben uitgekamd, op gang. Dat betekent niet dat de rust in Jenin is teruggekeerd. Volgens berichten vonden dinsdagavond nog felle gevechten tussen Israëlische troepen en militante strijders plaats.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet dinsdagmiddag tijdens een bezoek aan een militaire post vlakbij de stad Jenin al weten dat het einde van operatie Huis en Tuin in zicht was. ‘Op dit moment zijn we de missie aan het afronden, en ik kan zeggen dat onze omvangrijke operatie in Jenin niet eenmalig is’, kondigde hij aan, zonder verdere details bekend te maken. ‘We zullen doorgaan zolang als nodig is om terrorisme uit te roeien.’

Doel van de operatie was om militante groepen onschadelijk te maken en zo de toenemende onveiligheid in Israël in te dammen. Israël ziet het vluchtelingenkamp van nauwelijks een halve vierkante kilometer, waar naar schatting zo’n veertienduizend mensen wonen, als een terroristisch bolwerk. Er zouden de afgelopen zes maanden vijftig terroristische acties vanuit Jenin zijn gelanceerd.

120 arrestaties

Na een reeks drone-aanvallen trokken grondtroepen en bulldozers maandag en dinsdag door het kamp, waar ze tegenstand van Palestijnse gewapende strijders ondervonden. Tijdens de operatie zijn zo’n 120 mensen gearresteerd. Het Israëlische leger zegt ook wapens en ander materieel te hebben ingenomen en een terroristisch commandocentrum onschadelijk te hebben gemaakt.

Het Palestijnse ministerie van Gezondheid maakte dinsdagavond bekend dat nog iemand is overleden aan verwondingen opgelopen tijdens de Israëlische operatie, waarmee het dodental op elf komt. Ook zouden zo’n honderd mensen gewond zijn geraakt. Volgens het Rode Kruis sloegen drieduizend mensen op de vlucht voor het geweld. Het is niet duidelijk wanneer zij terug kunnen keren naar het overhoop gehaalde kamp.

Verschillende Arabische landen hebben de operatie, de grootste op de bezette Westelijke Jordaanoever in twintig jaar tijd, veroordeeld. Westerse landen maken zich grote zorgen dat de militaire actie het geweld op de bezette Westelijke Jordaanoever alleen maar verder zal doen oplaaien. Dinsdag raakten negen mensen gewond toen een jonge Palestijnse automobilist op voetgangers in Tel Aviv inreed. Dit incident werd door Hamas geclaimd als een vergeldingsactie.

In totaal zijn dit jaar door het geweld over en weer al 25 Israëlische burgers en 135 Palestijnen gedood. De VN Veiligheidsraad komt vrijdag bijeen voor een spoedberaad over de licht ontvlambare situatie.