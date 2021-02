Israëlische kust zit na ‘ecologische ramp’ over tientallen kilometers onder de teer

Twee jonge kinderen houden een arm voor hun neus tegen de geur van een aangespoelde walvisachtige. Het dier spoelde aan op een strand in de buurt van Ashkelon. Beeld AFP

De eerste teerplekken werden afgelopen week ontdekt door milieuactivisten. De zwarte smurrie spoelde na een zware storm op de kust aan, die over een lengte van 160 kilometer is aangetast. Er spoelden al tal van dode dieren aan, waaronder een gewone vinvis, een walvisachtige. Het zoogdier had de teer binnengekregen.

De dienst voor natuurbeheer spreekt van een van de grootste milieurampen die Israël ooit heeft getroffen. In 2014 bracht een olielek in de Arava-woestijn zware schade toe aan het kwetsbare ecosysteem van het land.

Zondag deden duizenden vrijwilligers een eerste poging om zoveel mogelijk teer op te ruimen. Het leger heeft aangekondigd om duizenden soldaten te laten helpen bij de schoonmaakoperatie. De autoriteiten vrezen dat het opruimen van de teer maanden en mogelijk jaren gaat vergen.

Gezocht wordt nog naar de bron van de vervuiling. Minister Gila Gamliel van Natuurbescherming zei dat er nog naar negen schepen wordt uitgekeken die in de buurt waren toen de olie in het water terechtkwam. De bewindsvrouw denkt dat er een grote kans is dat de verantwoordelijke voor de ramp wordt gevonden. Gamliel wil de schade op de eigenaar van het schip of zijn verzekeraar verhalen.

Milieuactivisten zeggen dat de minister nauwelijks middelen heeft om op te treden tegen vervuilers vanwege beperkingen in de wet en een ontoereikende begroting. Gamliel ‘moet deze situatie en andere situaties bevechten terwijl haar handen op haar rug gebonden zijn’, aldus directeur Arik Rosenblum van de milieubeweging EcoOcean.