Israëlische kogel doodde Shireen Abu Akleh, maar ‘niet met opzet’

De begrafenis van Shireen Abu Akleh die volledig uit de hand liep. Beeld AP

De kogel was zaterdag door Palestijnse autoriteiten aan Amerikaanse forensische experts overhandigd, in de hoop dat die de impasse in het onderzoek naar Abu Aklehs dood zouden kunnen doorbreken. De Palestijnen en de Israëli’s zijn het fundamenteel oneens over de toedracht van haar dood.

De Amerikaanse conclusie komt nagenoeg overeen met de Israëlische versie van de gebeurtenissen, en helpt de partijen niet veel verder. De Palestijnse minister Hussein al-Sheikh reageerde maandag met de mededeling dat de Palestijnen de zaak bij de internationale gerechtshoven zullen aankaarten. Hij wil dat Israël verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de journalist. ‘We zullen geen pogingen toestaan de waarheid te verbergen.’

Shireen Abu Akleh werd op 11 mei bij een Israëlische militaire aanval op het vluchtelingenkamp Jenin op de Westelijke Jordaanoever doodgeschoten. De dood van een van de bekendste journalisten in de regio schokte de wereld, maar nog schokkender waren de beelden van haar begrafenis, een dag later. Daarop was te zien hoe Israëlische ordetroepen de begrafenisstoet aanvielen, waarbij enkele dragers de kist moesten loslaten om stokslagen te ontwijken, zodat de kist met het stoffelijk overschot half op de grond viel.

Uit eigen onderzoek van Al Jazeera, op basis van een foto van de kogel, werd geconcludeerd dat het een kogel van het kaliber 5,56 millimeter was: het kaliber dat past bij M4-geweren die door het Israëlische leger worden gebruikt. De groene punt wees er bovendien op dat het om Amerikaanse munitie ging die was ontwikkeld om kogelwerende vesten te doorboren.

Ook The New York Times onderzocht de zaak: de krant kwam, onder meer op basis van ooggetuigenverklaringen, tot de conclusie dat de kogel was afgevuurd door een lid van een Israëlische elite-eenheid. Dat onderzoek gaf voeding aan het idee dat Israël doelbewust op Shireen Abu Akleh had geschoten.

Pech

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken baseert zich nu op de Amerikaanse forensische experts en op conclusies van eerdere Palestijnse en Israëlische onderzoeken. Het bevestigt dat de journalist zo goed als zeker is gedood door een Israëlische kogel, maar dat er geen doorslaggevend bewijs is dat die kogel echt voor haar was bestemd.

Ze had vermoedelijk gewoon pech, zeggen de Amerikanen. ‘Er is geen reden te geloven dat dit opzet was, eerder was het een gevolg van de tragische omstandigheid van een door het Israëlische leger geleide operatie tegen de Palestijnse Islamitische Jihad.’ De operatie op de Westoever volgde op een reeks terroristische aanslagen in Israël.

Palestijnen houden vol dat Shireen Abu Akleh wel doelbewust is doodgeschoten. Na lange aarzeling gaven ze de kogel zaterdag aan de Amerikanen. Alleen onderzoek van de kogel had kunnen vaststellen met welk geweer er was geschoten en mogelijk zelfs door wie. Maar volgens de onderzoekers was de kogel zo zwaar beschadigd dat dat niet meer mogelijk was.

De dood van Abu Akleh en de onenigheid over de omstandigheden werpen een schaduw op de komst van de Amerikaanse president Joe Biden. Deze brengt van 13 tot 16 juli een bezoek aan Israël en aan de Westelijke Jordaanoever.