Israëlische jongeren over hun land, hun leven en de toekomst

Naam: Maya Tamir

Leeftijd: 25 jaar

Geboorteplaats: New York

Studie: Joods denken en Filosofie

Voel je je Joods? Israëlisch?

Ik voel me niet zozeer Joods, maar wel Israëlisch. Dat is de cultuur waarin ik ben geboren en de taal die ik spreek. Joods-zijn heeft meer te maken met de connectie die je voelt met je roots, waarin je de betekenis van je bestaan kunt terugvinden. Dat heb ik niet.

Wat weet je over de dag dat Israël werd gesticht?

Onafhankelijkheidsdag vind ik een ingewikkelde dag, omdat het de dag is na de dodenherdenking. Die is hier in Israël best emotioneel, omdat iedereen wel iemand kent die in het leger heeft gezeten of is overleden tijdens een oorlog. Dus de ene dag herdenken we de doden en zijn we in rouw en de volgende dag vieren we feest. Ik weet nooit zo goed hoe ik me daarbij moet voelen.

‘Hier is een geweer, nu ben je een soldaat’

Over Israël en Palestina heeft iedereen wel een mening. Zelf had ik van Israël maar één beeld en dat was een vijandbeeld. Lange tijd bleef dat zo, totdat ik zelf naar Israël ging. De afgelopen jaren ben ik er vaak geweest. Ik heb Israëlische en Palestijnse vrienden gekregen en, hoe clichématig het ook klinkt, mijn beeld over het land en de mensen die er wonen is drastisch veranderd. Ik merkte dat mijn generatie, althans de meesten die ik ervan heb ontmoet, niets liever wil dan vreedzaam met elkaar samenleven. Maar dat de onbereikbaarheid van een oplossing onder druk van politieke polarisatie bij hen vaak tot moedeloosheid en frustratie leiden.

Naam: Eyal Harel

Leeftijd: 26 jaar

Geboorteplaats: Haifa

Studie: Joodse filosofie en maatschappelijk werk

Wat weet je over de dag dat Israël werd gesticht?

Veel mensen gingen die dag de straat op. En de oorlog begon. Dat is wat ik weet.

Hoe ziet je leven eruit over tien jaar?

Ik geloof dat ik dan nog steeds in Israël leef, met mijn familie. Veel problemen waarmee we nu te maken hebben, zullen zijn opgelost. Ik wil heel graag geloven dat er over tien jaar vrede zal zijn, of dat we in een vredesproces zitten. Alleen als we tot een overeenkomst komen, een ondertekende overeenkomst, kan er vrede komen en kunnen we als samenleving gaan helen. Er is een oplossing die ik interessant vind: twee staten in één vaderland. Vrije grenzen tussen de staat Israël en de staat Palestina. Ook Jeruzalem zal een open stad zijn. En de heilige plaatsen: open voor iedereen.

Naam: Israa Madi

Leeftijd: 25 jaar

Geboorteplaats: Akko

Studie: sociologie en genderstudies

Waar denk je aan als je het Israëlische volkslied hoort?

Dat hoor ik nooit. Ik zat op een Palestijnse school, dus ik hoefde het ook niet te zingen. Ik heb het nooit gehoord, ik ken de woorden niet en die wil ik ook niet kennen. En het interesseert me eigenlijk helemaal niet. Ik voel er niks bij. Ik hou van liedjes, waarom moet je een politiek liedje maken?

Wat weet je over de dag waarop Israël werd gesticht?

Ik voel me niet blij op die dag. De viering doet ons er telkens aan herinneren dat ze het land hebben afgepakt. Je kunt het vergelijken met het stelen van het speeltje van je zusje, en dat elk jaar vieren door haar te laten zien hoe je met haar gestolen speeltje speelt.

Hoe ziet je leven eruit over tien jaar?

Als alles gaat zoals gepland ben ik dan antropoloog. Ik wil leven. Nieuwe dingen ontdekken. Ik denk niet dat dit een plaats is waar ik altijd wil zijn. Ik leef hier nu, omdat ik geen andere optie heb. Ik zal mijn moeder hier altijd blijven opzoeken, maar ik zal hier niet blijven.

‘Moslims, joden en christenen hier geven eigenlijk niet zo veel om religie’

Naam: Elisheva Ben Talli

Leeftijd: 25 jaar

Geboorteplaats: Beit Shemesh

Studie: maatschappelijk werker

Waar denk je aan als je de Palestijnse vlag ziet?

Ik ging een keer mee met een excursie waarbij we ook bij een Palestijn thuis kwamen. Ik zag de vlag aan de muur, en ik dacht: o mijn god, wat is dit? Ik werd bang. Het maakt niet uit wat je mening is, de automatische reactie van veel mensen hier is, denk ik, dat ze bang worden bij het zien van de Palestijnse vlag. Maar zodra je met Palestijnen in contact komt, realiseer je je dat dit mensen zijn zoals jij en ik.

Wat als je verliefd wordt op een Palestijn?

Dat zou een ramp zijn voor mijn familie. Ik heb een tijdje gedatet met een Russische jongen die niet Joods was, en mijn ouders stierven bijna van ellende. Als dat ze al bijna liet doodgaan, dan zou een Palestijn dat zeker doen. Ik zou mijn relatie met mijn ouders niet op het spel willen zetten: ik ben heel close met ze.

‘Als mijn vrienden me niet accepteren zoals ik ben, jammer dan’

Naam: Roi Sokolovsky

Leeftijd: 26 jaar

Geboorteplaats: Petah Tikvah

Studie: westerse filosofie en Joods denken

Waarom hou je van Israël?

Ik hou van de natuur in Israël. De woestijn. En ik hou van de Israëlische samenleving.

Wanneer iemand in nood is en hulp nodig heeft, is er altijd wel iemand die hem zal helpen. Ik hou ervan dat we onszelf ook kunnen bekritiseren om dingen die we moeilijk onder ogen kunnen zien. Maar er zijn ook veel dingen die ik niet leuk vind aan dit land. De agressiviteit en het gebrek aan bescheidenheid.

Vind je dat Palestina het recht heeft om te bestaan?

Als land, bedoel je? Dat weet ik niet. Als natie, als volk, natuurlijk, en sommigen zullen dan zeggen: wat is een volk zonder eigen land? Maar het land waarvan zij zeggen dat het van hen is, daarvan geloof ik dat het van ons is. Het is historisch gezien de plaats van de Joden. Dat kan ik niet van het Palestijnse volk zeggen. Maar ik wil heel graag dat we allemaal vrij in dit land kunnen leven en reizen.

Video: ‘Tel Aviv is een van de mooiste plekken ter wereld om jezelf te zijn’

Naam: Omer Harel

Leeftijd: 25 jaar

Geboorteplaats: Haifa

Studie: film

Voel je je Joods? Israëlisch?

Nee, ik voel me niet Joods. Ik ben ook niet religieus opgevoed. Ik vind dat de huidige politici waarden en normen uitdragen waarin ik me niet kan vinden. Ik heb het gevoel dat ze tegen mij zijn, omdat ze ook tegen homoseksualiteit zijn.

Vind je dat Israël het recht heeft om te bestaan?

Dat is een ingewikkelde vraag. Sinds het begin van de geschiedenis pakken mensen plekken van andere mensen af. Ze veroveren elkaar. En dat is ook een beetje het verhaal van Israël. Ze hebben dit gebied veroverd. Ik weet niet of ik moet terugblikken op 1948 en moet zeggen dat het fout is wat we hebben gedaan. We hadden een plek nodig na de verschrikkelijke gebeurtenissen die de Joden zijn overkomen tijdens de Holocaust. We hadden een plek nodig waar we ons konden verenigen. Ik begrijp die behoefte van de mensen die toen leefden. Ze wilden veiligheid.