Israëlische ex-generaal en premierkandidaat Benny Gantz mogelijk vervolgd in Nederland

Benny Gantz. Beeld AP

De 60-jarige Benny Gantz, nieuwkomer in de politiek, geldt als de belangrijkste tegenstrever van premier Netanyahu bij de Israëlische verkiezingen van dinsdag. Hij was de Israëlische legerleider in de laatste oorlog tussen Israël en de Hamas-beweging in Gaza, in 2014. Een verleden dat hij koestert. In campagnefilmpjes vermeldt hij graag dat hij delen van de Gaza-strook destijds ‘terug bombardeerde naar de steentijd’.

Eén zaak kan hem dinsdag echter in de problemen brengen. Ismail Ziada, een Palestijn die in Nederland woont, probeert hem en Amir Eshel – voormalig generaal van de Israëlische luchtmacht – civielrechtelijk aansprakelijk te stellen voor begane ‘oorlogsmisdaden’ in 2014.

Tijdens de oorlog verloor Ziada zes familieleden na een bombardement op hun woning in het vluchtelingenkamp al-Bureij in Gaza. Ziada’s moeder, drie broers, schoonzus en 12-jarige neefje kwamen om. Hij wil een schadevergoeding van 600 duizend euro. De Palestijn wordt bijgestaan door de Palestine Justice Campaign.

Uniek

Volgens het beginsel van de universele jurisdictie zijn oorlogsmisdaden vervolgbaar in Nederland als de slachtoffers van die misdaden Nederlands burger zijn en elders geen toegang hebben tot de rechtsgang. Volgens Liesbeth Zegveld, advocate van Ziada, is dat het geval. Palestijnen worden gediscrimineerd in Israël en kunnen formeel wel rechtszaken aanspannen, maar in de praktijk lukt dit steevast niet.

De advocaten van Gantz en Eshel zijn er daarentegen van overtuigd dat de Nederlandse rechtbank geen zeggenschap kan hebben over de zaak. Ook zouden de Israëliërs onschendbaar zijn, omdat ze hebben gehandeld in opdracht van de regering. De Israëlische ambassade in Den Haag zei er zeker van te zijn dat de zaak ‘niet in de Nederlandse rechtbank thuishoort’.

Mochten de rechters vandaag in Den Haag besluiten de zaak inhoudelijk te gaan behandelen, dan zou dat uniek zijn. Tot nu toe zijn alle pogingen van Palestijnen en Palestijnse organisaties om via de internationale weg Israëlische functionarissen te vervolgen mislukt.