Israëlisch leger opent vuur op Palestijnse demonstranten: 900 gewonden, 41 doden

Minstens 41 Palestijnen, onder wie een jongen van 14, zijn vanmorgen doodgeschoten door het Israëlische leger tijdens protesten in de Gazastrook. Dit gebeurde enkele uren voor de opening vanmiddag van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. Palestijnse gezondheidswerkers hebben dit medegedeeld. Zeker negenhonderd demonstranten zouden gewond zijn geraakt, waarvan zeker de helft door geweervuur.

Palestijnen vluchten voor een aanval met traangas. Foto AFP

Duizenden Palestijnen trokken maandag naar de grens tussen de Gazastrook en Israël, zoals zij de afgelopen weken elke vrijdag deden, om te protesteren tegen wat zij beschouwen als de Israëlische bezetting van hun land. Het protest moet morgen zijn climax vinden, wanneer de Israëliërs het 70-jarig bestaan van hun land vieren.

Dag van de catastrofe

De Palestijnen herdenken deze gebeurtenis als de nakba, de dag van de ‘catastrofe’. Honderdduizenden Palestijnen sloegen in 1948 op de vlucht of werden verdreven tijdens de stichting van de staat Israël.

De organisatoren van de Palestijnse protesten zeiden dinsdag, tijdens de Grote Mars van de Terugkeer, de grens te willen bestormen. Het Israëlische leger heeft de demonstranten gewaarschuwd bij het grenshek weg te blijven. Op mensen die te dichtbij komen wordt met scherp geschoten, waardoor sinds 30 maart, toen het protest begon, tot vorige week al 45 mensen om het leven zijn gekomen. Israël beschuldigt de beweging Hamas ervan Palestijnse burgers aan te zetten tot geweld.

Amerikaanse ambassade

De spanning in de Gazastrook is nog eens toegenomen doordat vandaag in Jeruzalem de nieuwe Amerikaanse ambassade wordt geopend in het gebouw dat tot nu diende als consulaat. De Verenigde Staten bezegelen daarmee hun erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. De ambassade zetelde tot vandaag in Tel Aviv.

De opening zal worden bijgewoond door Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, en haar echtgenoot Jared Kushner, speciaal gezant van de VS voor het Midden-Oosten. Met de verhuizing van de ambassade lost de president een verkiezingsbelofte in. Dit tot woede van de Palestijnen, die Jeruzalem zien als de hoofdstad van hun toekomstige staat.

Het besluit van de Amerikanen, dat voor beide kampen in het conflict grote symbolische betekenis heeft, heeft de Palestijnen ertoe gebracht mogelijk vandaag al de grens van de Gazastrook te bestormen. Op diverse plekken in de grensstrook waren dikke rookwolken te zien, afkomstig van brandende autobanden. Sommige brandstapels waren preventief in brand gestoken door de Israëlische luchtmacht.

‘Vandaag is de grote dag, wanneer we over het hek zullen klimmen om de wereld te vertellen dat we niet voor eeuwig bezet willen blijven’, zei de Palestijnse leraar Ali tegen persbureau Reuters. ‘Velen zullen vandaag mogelijk martelaren worden, maar de wereld zal onze boodschap horen. De bezetting moet stoppen.’

Een Israëlische legerwoordvoerder, kolonel Jonathan Conricus, zei tegen persbureau AP dat het leger zijn verdediging langs de grens heeft versterkt. Ook zijn extra ‘veiligheidslagen’ gevormd in en rond dorpen langs de grens, om Israëlische burgers te beschermen in het geval van een massale Palestijnse bestorming. ‘Zelfs als het hek wordt doorbroken, zullen we burgers kunnen beschermen tegen pogingen hen te doden of te ontvoeren.’

Ook op de Westelijke Jordaanoever werd maandag door Palestijnen gedemonstreerd. In het centrum van Ramallah kwamen enkele duizenden mensen bijeen. Honderden trokken naar de grensovergang Qalandiya, waar het Israëlische leger met stenen werd bekogeld.