Israëliërs weer massaal de straat op uit protest tegen ondemocratische plannen ultrarechtse regering

Een eerdere demonstratie tegen de regering van Benjamin Netanyahu en haar plannen met de rechtspraak, op 14 januari in Tel Aviv. Beeld REUTERS

Waarom vreest de oppositie voor ‘een donkere dictatuur’?

Die woorden gebruikte Yaïr Lapid, de voormalige Israëlische premier, omdat de regering de macht van het Hooggerechtshof wil inperken. Op dit moment kan het Hof de regering nog terugfluiten als nieuwe wetten in strijd blijken te zijn met de basiswetten van het land (Israël heeft geen grondwet). Maar volgens het huidige kabinet horen niet-gekozen rechters geen veto uit te spreken over plannen waar een parlementaire meerderheid voor is. Alleen als alle vijftien rechters het unaniem eens zijn, moet het Hof een wet nog kunnen blokkeren.

Daarnaast wil de regering meer invloed op de selectie van nieuwe rechters, óók bijvoorbeeld rechters die gaan over het huidige corruptieproces tegen premier Benjamin Netanyahu.

Heeft de oppositie een punt?

Zeker. De grootste zorg is dat de regering bijna absolute macht krijgt. Anders dan de meeste westerse democratieën heeft Israël geen senaat die de wetten moet goedkeuren. De scheiding tussen de uitvoerende en de wetgevende macht is in Israël erg zwak omdat de regering vrijwel altijd een meerderheid heeft in de Knesset. Als de macht van het Hof wordt ingeperkt, is er geen enkel ander instituut dat op de rem kan trappen.

Wie gaan de straat op?

Het verzet is breed: het hele juridische establishment heeft zich tegen de plannen uitgesproken, maar bijvoorbeeld ook de financiële en de hightechsector omdat gevreesd wordt voor nadelige effecten op de economie. Zondagavond riep president Isaac Herzog op om de plannen te bevriezen en een dialoog te beginnen (wat direct door de justitieminister werd verworpen). Volgens hem staat Israël ‘op de rand van de constitutionele en sociale ineenstorting’.

Dan Halutz, een voormalige chef van staven, zei afgelopen weekeinde het te begrijpen als mensen uit protest hun dienstplicht niet willen vervullen.

Gaat de regering water bij de wijn doen?

Dat is de grote vraag. Maandag stemde een commissie voor de nieuwe plannen, maar een tweede stemming werd uitgesteld. Netanyahu had er zeker niet op gerekend dat er zulke felle protesten zouden zijn, maar zelfs als hij bereid zou zijn een compromis zou willen sluiten, is het nog maar de vraag of zijn coalitie van uiterst rechtse en orthodoxe partijen dat laat gebeuren.

Ondertussen nemen de spanningen in bezet gebied toe. Wat is daar aan de hand?

Er spelen twee zaken. Ten eerste doet het leger na een golf van aanslagen, vorige zomer, bijna dagelijks invallen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Daarbij vallen ongekend veel Palestijnse slachtoffers: vorig jaar vielen er 146 doden, en dit jaar al 49. De woede aan Palestijnse zijde is groot, en het lijkt de motivatie om aanslagen te plegen alleen maar aan te wakkeren. Zo reed een man afgelopen weekeinde in op Israëliërs bij een bushalte. Daarbij kwamen twee broertjes van 5 en 7 jaar oud om het leven. Hun vader is zwaargewond. Het antwoord van de rechtse regering is vooralsnog: nog harder ingrijpen.

Daarnaast zet de regering vaart achter het erkennen van nederzettingen in bezet gebied. Zondag heeft het veiligheidskabinet negen nederzettingen die Joodse kolonisten hebben opgericht op de Westelijke Jordaanoever formeel erkend. Ook dit wekt grote woede onder Palestijnen.

Israëlische Arabieren demonstreren dus mee?

Nee, zij zijn hierbij de grote afwezigen, al liet de leider van de Israëlisch-Arabische partij Ra’am maandag weten de protesten wel te steunen. Andere Arabische politieke partijen waren niet eens uitgenodigd: de oppositie wil geen demonstraties waarbij plots met Palestijnse vlaggen wordt gezwaaid.

Juist Arabische Israëliërs lopen groot risico als er bijvoorbeeld wetten worden doorgevoerd die hun rechten nog verder inperken. Zij hebben het vertrouwen in de politiek echter allang verloren.