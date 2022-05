Israël ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek naar dood journalist Shireen Abu Akleh

Nabestaanden van de doodgeschoten journalist Shireen Abu Akleh op de Mount Zion-begraafplaats in Jerusalem. Beeld Hazem Bader / AFP

Volgens Palestijnse getuigen zou de journalist zijn doodgeschoten door Israëlische troepen. Die visie wordt ondersteund door een eerste onderzoek van het onafhankelijke onderzoekscollectief Bellingcat. Ook het Israëlische leger sluit niet uit dat Abu Akleh gedood is door een Israëlische kogel. Maar volgens het leger is een strafrechtelijk onderzoek niet nodig, omdat er sprake was van een gevechtssituatie waarbij Israëlische militairen onder vuur werden genomen door Palestijnse strijders, aldus het leger in een verklaring aan Israëlische media.

Volgens een voorlopig onderzoek van het Israëlische leger kan Abu Akleh zowel door een Palestijnse als door een Israëlische kogel gedood zijn. Volgens het persbureau Associated Press, waarvan het redactiekantoor in Gaza vorig jaar nog verwoest werd door Israëlische bombardementen, heeft het leger zelfs het wapen geïdentificeerd van de soldaat die de journalist gedood zou kunnen hebben. Om zekerheid te verkrijgen zegt Israël de kogel nodig te hebben. Die is in Palestijnse handen, maar de Palestijnen willen de kogel niet afstaan omdat ze Israël niet vertrouwen. ‘Zij hebben die misdaad begaan, dus wij vertrouwen hen niet’, zei de Palestijnse president Abbas. De Palestijnen willen een eigen onderzoek instellen.

Shireen Abu Akleh (51) was een bekend gezicht op Al-Jazeera. Haar dood leidde tot internationale verontwaardiging, evenals het geweld dat de politie gebruikte tijdens haar begrafenis. Vrijdag maakte de Israëlisch-Arabische parlementariër Ghaida Rinawie Zoabi van de linkse partij Meretz bekend dat zij haar steun aan de regering van premier Naftali Bennett opzegt, uit protest tegen de behandeling van Palestijnen en Israëlische Arabieren door Israël. Het geweld tijdens de begrafenis van Abu Akleh speelde daarbij een rol. De regering-Bennett, een bonte coalitie van acht partijen, kan nog maar rekenen op de steun van 59 van de 120 leden van de Knesset.

Sinds 1992 werden al 19 journalisten gedood bij het doen van hun werk in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. 16 van hen waren van Palestijnse afkomst.