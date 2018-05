Israël wint Songfestival, Nederland eindigt als achttiende

Waylon is zaterdagavond op het Eurovisiesongfestival in Lissabon op de achttiende plaats geëindigd. Zijn uitvoering van het countryrocknummer Outlaw In ‘Em ‘stond als een huis’, zoals commentatoren Cornald Maas en Jan Smit zeiden, maar kreeg niet genoeg punten. Israël won met het nummer Toy van Netta, Cyprus werd tweede en Oostenrijk derde. Tijdens het optreden van Engeland bestormde een man het podium.

‘Ik vind dat we die plek niet verdiend hebben’, zei Waylon na afloop over het teleurstellende resultaat. In 2017 (O’G3NE) en 2016 (Douwe Bob) moest Nederland zich in de finale van het Songfestival tevreden stellen met de elfde plek. Trijntje Oosterhuis strandde in 2015 in de halve finale. Een jaar eerder eindigden The Common Linnets, Waylon en Ilse DeLange, als tweede met het nummer Calm After The Storm.

De vakjury’s die door de deelnemende landen waren afgevaardigd, verdeelden vrijdagavond al de helft van het aantal punten tijdens de generale repetities. Wat de jury’s betreft, kwam Waylon de dertiende plaats toe. Oostenrijk viel bij hen het meest in de smaak. Zaterdag kon het televisiekijkende publiek stemmen tijdens de live-uitzending. Uiteindelijk ging het tussen de twee grote favorieten van deze 63ste editie: Cyprus en Israël.

Het is de vierde keer dat Israël het Songfestival wint. De laatste keer was in 1998, waarna de transseksuele zangeres Dana International een boegbeeld werd voor de Israëlische homobeweging. De winnares van dit jaar, Netta, bedankte stemmers voor het vieren van diversiteit. 'Thank you for choosing different', zei ze. En ook: ‘Volgend jaar in Jeruzalem.'

Een toeschouwer probeerde de finale te verstoren. Tijdens het optreden van het Verenigd Koninkrijk rende de man het podium op, maar de beveiliging kon hem snel oppakken en afvoeren.

De zangeres SuRie was bezig aan haar optreden toen de toeschouwer naar haar toe rende. Hij pakte haar microfoon af en begon iets te roepen. Het incident was gedeeltelijk te zien. Toen de man bij de zangeres kwam, schakelde de regie naar enkele Britse fans in het publiek. SuRie kon haar lied afmaken. Ze was duidelijk geschrokken, maar zong toch door.

De Songfestival-finale trok iets meer dan 3 miljoen kijkers, waarmee het veruit het best bekeken programma van de avond was, zo blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

In een eerdere versie van dit stuk stond dat Nederland de laagste eindpositie behaalde in zes jaar . Dat klopt niet: Trijntje Oosterhuis strandde in 2015 in de halve finale.

