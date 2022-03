Israël vreest na nieuwe schietpartij voor golf van aanslagen van IS

De auto van de schutters die zondag in Hadera het vuur openden in de hoofdstraat van de Israëlische stad. Beeld Reuters

Twee mannen, Arabieren met de Israëlische nationaliteit, openden zondag in de hoofdstraat van Hadera het vuur en doodden twee leden van de Israëlische grenspolitie. Kort daarop werden ze zelf doodgeschoten door politieagenten die in de buurt zaten te eten. Tien mensen raakten gewond. IS claimde de schietpartij meteen via Telegram.

Vijf dagen eerder had in de zuidelijke stad Beersheba een Arabische Israëliër zeker vier mensen gedood. Hij was met zijn auto op een fietser ingereden en had vervolgens met een mes om zich heen gestoken voordat hij door gewapende voorbijgangers werd doodgeschoten. Van hem werd bekend dat hij IS-sympathieën had. In Israël wordt nu gevreesd voor een golf van soortgelijke terroristische aanslagen.

Israëlisch-Arabische top

De aanslag van zondag vond plaats terwijl elders in Israël, in de Negev woestijn, ministers van Buitenlandse Zaken van Israël en drie Arabische landen bijeen waren voor een Israëlisch-Arabische top. Ook de Amerikaanse minister Antony Blinken was daar aanwezig, om te spreken over de Amerikaanse Iran-politiek. Alle ministers veroordeelden de terroristische aanslag. Blinken schreef op Twitter: ‘Zulke zinloze gewelddaden en moorden horen niet te gebeuren in een samenleving.’