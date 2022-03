Israël vreest na drie aanslagen in een week voor nieuwe geweldsgolf

Nabestaanden en collega's rouwen bij het graf van Shirel Aboukrat, lid van de Israëlische grenspolitie, in de kustplaats Netanya. De 18-jarige Aboukrat werd met een even oude collega doodgeschoten in Hadera. Beeld Menahem Kahana / AFP

Zover is het zeker nog niet. Op dit moment wordt nog onderzocht wat het verband is tussen de terreurincidenten, die op drie plekken in het land plaatsvonden en verschillend van aard waren.

Bij de eerste aanslag, vorige week dinsdag in de zuidelijke stad Beër Sjeva, stak een Arabische bedoeïen voorbijgangers dood. Een paar dagen later openden twee Arabische Israëliërs het vuur op een busstation in de kustplaats Hadera. Dinsdagavond schoot een man die afkomstig was van de Westelijke Jordaanoever vijf mensen dood in Bnei Brak, een stad bij Tel Aviv, waar veel ultra-orthodoxe joden wonen.

De eerste twee aanslagen zijn opgeëist door Islamitische Staat, maar er wordt nog onderzocht of de daders met elkaar in contact stonden en of zij instructies van buitenaf hebben gekregen. ‘Het kan heel goed dat zij in hun eentje online inspiratie hebben opgedaan, zoals vaak het geval is bij aanslagen die door IS worden geclaimd’, zegt Yoram Schweitzer, hoofd van de afdeling terrorisme van het Israëlische Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies (INSS), via de telefoon. ‘IS heeft in Israël nooit veel voet aan de grond gekregen. We moeten het gevaar zeker niet onderschatten, misschien is ons land toch op de radar van de organisatie gekomen, maar onder de bevolking is zeer weinig steun voor IS.’

Tweederangsburgers

Op de achtergrond speelt ook de gecompliceerde relatie van Israël met de Arabische Israëliërs – merendeels nazaten van Palestijnen die na 1948 binnen de grenzen van de nieuwe staat Israël bleven wonen en ongeveer 20 procent van de bevolking uitmaken. Sommige Israëliërs beschouwen hen als een vijfde colonne, terwijl deze groep zelf gefrustreerd is omdat zij zich tweederangsburgers voelen.

De eerste twee aanslagen zijn gepleegd door mensen uit deze gemeenschap, en hier vinden ook veel arrestaties plaats, maar de overgrote meerderheid heeft vol afschuw gereageerd. Het is volgens Schweitzer aan de politiek en de politie ‘het hoofd koel te houden’ en te blijven benadrukken dat enkel bepaalde personen en organisaties verantwoordelijk zijn voor het geweld, niet de hele gemeenschap. ‘De politie moet bovendien ferm optreden tegen mogelijke wraakacties van extreem-rechtse, nationalistische joodse organisaties.’

Inspiratie op sociale media

Maar het kruitvat beperkt zich niet alleen tot Israëlisch grondgebied: de vrees is groot dat de beelden van de aanslagen, die uitgebreid worden gedeeld op sociale media, Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever inspireren om de strijd tegen Israël weer op te voeren. Dat lijkt volgens de veiligheidsdiensten bij de derde aanslag al te zijn gebeurd. Deze dader heeft waarschijnlijk hulp (vervoer, wapens) van een terroristische organisatie gekregen.

En dan moet de ramadan nog komen. Deze islamitische feestmaand begint zaterdag en is in het verleden vaak gewelddadig verlopen. Vorig jaar leidden spanningen in Jeruzalem tot een elfdaagse oorlog met Hamas in Gaza en massale rellen in Israël zelf. Bovendien zouden Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever deze ramadan, na twee jaar corona, eindelijk weer pasjes krijgen om Jeruzalem te bezoeken, zodat zij in de heilige Al-Aqsa-moskee kunnen bidden. Eerder deze week zei premier Naftali Bennett nog dat hij geen reden zag om dit in te trekken, maar nu staat hij onder grote druk om dat toch te doen – wat op de Westelijke Jordaanoever tot grote woede zal leiden.

‘Bij veiligheidskwesties is het wijsheid om mensen juist zoveel mogelijk ruimte te geven’, zegt Schweitzer. ‘Tegelijkertijd zie je dat angstige burgers nu actie eisen van de regering. Helaas wint de politieke druk het meestal van de wijsheid.’