Israël vernielt ‘terreurtunnels’ die Hezbollah zou hebben gegraven onder Israëlisch grondgebied

Israël is deze week begonnen met het ontmantelen van de zogeheten ‘terreurtunnels’. De Operatie Noordelijk Schild zal naar verwachting enkele weken duren. Premier Benjamin Netanyahu noemde het veroveren van delen van Galilea door Hezbollah een ‘concrete dreiging’. Volgens hem zit Israëls aartsvijand Iran erachter.

Iran bewapent Hezbollah-troepen in Libanon en strijdt in Syrie zij aan zij met hen, ter ondersteuning van het regime van president Assad. Het Israëlische leger heeft ten minste één tunnel onschadelijk gemaakt die in de richting van de grensstad Metula liep. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken opereert het leger alleen op eigen grondgebied. Opmerkelijk is dat zowel Washington als Moskou steun heeft uitgesproken voor de operatie, ‘ter bescherming van de bevolking en het voorkomen van illegale infiltratie’. Rusland staat in Syrië aan de kant van Iran en Hezbollah.