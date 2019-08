Israël verbiedt bezoek van twee kritische Amerikaanse Congresleden, na ongekende oproep Trump

De Amerikaanse media stelden vorige week al dat Trump druk zette op de Israëlische premier Netanyahu om de Congresleden Tlaib en Omar te weigeren. Donderdag was daar geen twijfel meer over mogelijk. De president schreef op Twitter dat het een ‘teken van grote zwakte’ zou zijn als Israël het duo toeliet. ‘Ze haten Israël en de Joodse mensen, en er is niets wat ze op andere gedachten kan brengen’, aldus Trump. ‘Ze zijn een schande’.

Een paar uur later maakte de Israëlische onderminister van Buitenlandse Zaken, Tzipi Hotovely, bekend dat het tweetal niet welkom is. Tlaib en Omar zijn uitgesproken tegenstanders van de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Ze wilden vrijdag een bezoek brengen aan Jeruzalem, om daar onder meer de Tempelberg en de Al Aqsa-moskee te bezoeken. Tlaib, afgevaardigde voor de staat Michigan, heeft Palestijnse ouders, die van de Westelijke Jordaanoever naar de Verenigde Staten migreerden.

‘Racistisch’

Trump nam het duo de afgelopen maanden al herhaaldelijk onder vuur. Hij zei dat ze, samen met de gekleurde Congresleden Alexandria Ocasio-Cortez en Ayanna Pressley, wat hem betreft ‘terug konden keren naar hun eigen, gebroken landen’. Die opmerking is door het Huis van Afgevaardigden veroordeeld als racistisch. Trumps laatste zet zou nog weleens fellere reacties kunnen opleveren. The New York Times spreekt over ‘een van de duidelijkste schendingen van democratische normen’ sinds de president is aangetreden.

Tlaib en Omar, de eerste islamitische Congresleden ooit, zijn aanvankelijk als symbolen van diversiteit in Washington onthaald. Dat enthousiasme bekoelde snel toen ze openlijk sympathiseerden met de Palestijnse zaak. Ze spraken hun steun uit voor de BDS-beweging, een wereldwijde campagne die oproept tot een economische en culturele boycot van Israël.

Humanitaire gronden

De Israëlische wet staat het toe om prominente voorstanders van de boycot te weigeren. Vorige maand leek het echter nog erop dat het bij Amerikaanse Congresleden zo ver niet zou komen. De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten, Ron Dermer, zei dat het tweetal gewoon een bezoek aan Israël kon brengen. ‘Uit respect voor het Amerikaanse Congres en het sterke bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en Israël zullen we geen enkel Congreslid toegang tot het land ontzeggen’.

Premier Netanyahu liet donderdag later op de dag in een verklaring weten dat hij het Congres respecteert, maar dat het bezoek van Tlaib en Omar was bedoeld ‘om Israël te schaden’. Zo zou het tweetal ‘Palestina’ hebben opgegeven als reisbestemming, in plaats van ‘Israël’. Wel wil hij overwegen Tlaib ‘op humanitaire gronden’ toe te laten, zodat zij haar Palestijnse familie kan bezoeken. Ze moet daar dan wel eerst een verzoek toe indienen.

‘Misrekening’

Alon Pinkas, de voormalige Israëlische consul-generaal van New York, zei donderdag op de radio dat Netanyahu een grote misrekening maakt door te buigen voor de machtspolitiek van Trump. ‘Dit zijn Congresleden van de grootste partij van het Huis van Afgevaardigden, waar de meeste Amerikaanse Joden op stemmen.’ Ook Arthur Lenk, de voormalige Israëlische ambassadeur in Zuid-Afrika, bekritiseert de gang van zaken. Volgens hem laat Israël zich ‘verzinken in het moeras van de Amerikaanse binnenlandse politiek’.