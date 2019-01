Israël valt Iraanse elite-eenheid in Syrië aan

In dezelfde verklaring van het IDF werd het Syrische leger gewaarschuwd geen Israëlisch grondgebied of Israëlische troepen aan te vallen.

Doelwitten van Israël waren wapendepots, een trainingskamp en een militair vliegveld van de Iraanse Qudsbrigade, een elite-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde die vooral in het buitenland wordt ingezet. Een ander IDF-doelwit is de Libanese beweging Hezbollah, die er geen geheim van maakt door Iran gesteund te worden. Zij vechten beiden met duizenden mensen aan de zijde van het regime van Bashir al-Assad. De bombardementen vonden plaats in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus en in de zuidelijke regio Soueida.

These are the Iranian Quds military sites in Syria that we targeted in response:

🎯 Munition storage sites

🎯 Military site located in the Damascus International Airport

🎯 Iranian intelligence site

🎯 Iranian military training camp pic.twitter.com/pzHQv81l1C Israel Defense Forces

Syrische staatsmedia meldden eerder al dat het luchtafweergeschut van het leger ‘vijandelijke doelen’ had neergehaald, maar ging verder niet in op de details. Ooggetuigen in de Syrische hoofdstad spraken van zware explosies.

‘Syrië staat Iran toe zijn expansionistische beleid op Syrische bodem te bevorderen, en betaalt daarvoor nu de prijs’, zei Jonathan Conricus, woordvoerder van het Israëlische leger. ‘Wij zijn vastbesloten door te gaan met het verdedigen van Israëlische burgers en soevereiniteit tegen Iraanse agressie.’

Ski-resort

Voorheen hield Israël de lippen altijd stevig op elkaar over militaire acties in buurland Syrië, uit vrees een reactie uit te lokken en meegesleurd te worden in de oorlog. Vorige week werd met dat beleid gebroken: de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bevestigde dat Israël de afgelopen jaren ‘honderden’ aanvallen in Syrië heeft uitgevoerd, in een poging Iran en Hezbollah te beknotten. Het zou vooral gaan om bombardementen op wapendepots en wapentransporten.

Israël stapt met haar acties tegen Iran uit de schaduw, nu de strategische context aan haar noordgrens verandert. De Syrische president Assad heeft de burgeroorlog overleefd, en dat heeft hij voor een groot deel te danken aan zijn Russische en Iraanse bondgenoten. Zeker nu Donald Trump heeft aangekondigd dat de Amerikaanse troepen uit Syrië worden teruggetrokken, krijgen deze twee landen veel invloed in het gebied. Met Rusland is Israël in gesprek, maar de aanwezigheid van aartsvijand Iran is haar een doorn in het oog.

Enkele uren nadat zondagmiddag vanuit Syrië een raket was afgevuurd op de Golanhoogte (deze werd onderschept door het afweersysteem Iron Dome, maar een populair skiresort in het gebied werd wel gesloten), sloeg het Israëlische leger terug. Netanyahu had hier zondag al voor gewaarschuwd: ‘Het is ons standaard beleid om Iraanse betrokkenheid in Syrië tegen te gaan, en iedereen die ons kwaad wil doen, schade te berokkenen.’