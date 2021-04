Israël valt doelen in Gaza aan na rellen in Oost-Jeruzalem

Leden van het extreem-rechtse Lehava stuitten op een blokkade van de politie. Beeld AP

Sinds het begin van de ramadan zijn er elke avond rellen in Jeruzalem, waarbij tientallen gewonden zijn gevallen. De Israëlische premier Netanyahu riep op tot kalmte en zei dat Israël ‘de vrijheid van gebed’ voor iedereen zal garanderen. Voorts zei hij dat Israël klaar is voor ‘elk scenario’ in Gaza. In 2014 leidden soortgelijke spanningen in Jeruzalem tot een vijftig dagen durende oorlog in Gaza tussen Israël en Hamas. Hamas ziet zichzelf als verdediger van Jeruzalem.

Het middelpunt van de spanningen in Jeruzalem is de Damascuspoort, een van de toegangspoorten tot de oude stad. Tijdens de ramadan komen Palestijnen ’s avonds traditiegetrouw samen bij de poort, maar dit jaar heeft de Israëlische politie de omgeving afgezet. Volgens de politie is deze maatregel nodig voor een veilige toegang tot de Al Aqsa-moskee. Palestijnse jongeren zien de restricties echter als een provocatie en raken elke avond slaags met de politie.

Op hun beurt worden Palestijnen belaagd door extreem-rechtse Joden, die woedend zijn over een TikTok-video, waarin twee Palestijnen zonder reden een ultraorthodoxe man in een trein lijken te slaan.

‘Dood aan de Arabieren’

Levaha, een extreem-rechtse Israëlische groep, riep donderdag op tot een anti-Arabische protestmars naar de Damascuspoort. Vergelijkbare groeperingen sloten zich aan bij de oproep. Honderden joden trokken donderdagavond door de stad terwijl ze ‘Dood aan de Arabieren’ en andere anti-Palestijnse leuzen scandeerden.

Met intimidatie en geweld probeert Lehava contact tussen Israëliërs en Palestijnen te verhinderen. In extreem-rechtse Whatsapp-groepen moedigden mensen elkaar aan om wapens mee te nemen naar de protestmars, meldde de Israëlische krant Haaretz. Een van de deelnemers appte: ‘Molotovcocktails liggen al in de kofferbak. Als het aan mij ligt, sterft er vandaag een Arabier.’

In februari bleek uit een studie van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem dat 66 procent van de ultraorthodoxen ‘Arabieren haten’. Onder andere religieuze Israëliërs ligt dat percentage op 42 procent en onder ongelovigen op 24 procent. In Israël worden Palestijnen vaak ‘Arabier’ genoemd.