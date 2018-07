Israël schiet Syrisch gevechtsvliegtuig neer met Patriot-raketten boven Golanhoogte

Een Soekhoi-gevechtsvliegtuig. Foto REUTERS

Sinds de Syrische burgeroorlog in 2011 uitbrak, is het niet voorgekomen dat gevechtsvliegtuigen van de Syrische luchtmacht Israël zo ver binnendrongen en direct werden neergehaald.

Wel probeerden drones van Iraanse eenheden in Syrië de bezette Golanhoogte binnen te dringen. Ook kwam het tot diverse militaire confrontaties tussen de Syrische luchtverdediging en Israëlische gevechtsvliegtuigen die doelwitten in Syrië bombardeerden. De Syriërs slaagden hierbij onlangs erin een F-16 te raken die op Israëlisch grondgebied neerstortte. Bij deze Israëlische luchtaanvallen maakte het nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig JSF, die ook aan Israël is geleverd, in juni wereldwijd zijn oorlogsdebuut.

Volgens het Israëlische leger werden dinsdag twee Patriot-raketten afgevuurd op de Soekhoi-22, een gevechtsbommenwerper van Russische makelij. Of de piloot de beschieting heeft overleefd, is nog onduidelijk. Mogelijk is het toestel neergestort op Syrisch grondgebied. Vlak voor de onderschepping ging het luchtalarm af op de Golan.

De Golanhoogte werd in 1967 bij de Zesdaagse Oorlog door Israël veroverd op Syrië. Begin jaren tachtig besloot Jeruzalem het gebied, net als Oost-Jeruzalem, te annexeren. Het Syrische leger vecht al jaren tegen onder andere jihadistische rebellen in het gebied dat aan de Golan grenst. De laatste weken boekt Damascus hier steeds meer terreinwinst.

Rookpluimen van de twee afgevuurde Patriot-luchtdoelraketten zijn te zien vlakbij de stad Safed in het noorden van Israël. Foto REUTERS

Syrië ontkende direct de Israëlische beschuldiging dat de Soekhoi het Israëlische luchtruim had geschonden. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana werd het toestel ingezet bij het offensief tegen rebellen bij de Yarmoek-vallei, in het zuiden van Syrië, toen het werd beschoten. Damascus meldde niet of de Soekhoi was geraakt door de Patriot-raketten van Amerikaanse makelij.

Volgens het Israëlische leger was er in ochtend een duidelijke toename te zien van Syrische luchtaanvallen in het gebied. ‘Het Israëlische leger is in de hoogste staat van paraatheid en zal blijven optreden tegen schendingen van het akkoord dat beide legers van elkaar scheidt’, aldus het leger op Twitter.

Op maandag ging het luchtalarm in Noord-Israël ook af door raketbeschietingen op Syrisch grondgebied. Het Israëlische leger vuurde toen twee onderscheppingsraketten af met het zeer effectieve David Sling-antiraketsysteem. Deze is samen met de VS ontwikkeld.

Het Israëlische leger is sinds medio juni, toen het Syrische offensief begon, zeer alert. Bij het offensief zijn ook Russische gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers betrokken die opereren vanaf de Syrische luchtmachtbasis Hmeymim bij Latakia. Israël en Rusland hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat de Russische Soekhoi’s en MiG’s door de Israëlische luchtmacht worden neergehaald.

Vorig jaar werd ook een Syrische Soekhoi-22 neergehaald, toen door een Amerikaanse F-18 Super Hornet. Volgens de VS bombardeerde het toestel rebellen die door de VS gesteund werden. De piloot wist volgens de Amerikanen tijdig het vliegtuig te verlaten.