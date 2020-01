Israël op scherp na aanval VS in Bagdad, Netanyahu vraagt ministers geen commentaar te geven

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu donderdag in de Griekse hoofdstad Athene. Beeld EPA

Uit vrees voor vergeldingsaanvallen vanuit Syrië heeft Israël enkele skigebieden in het noorden gesloten. In het verleden zijn regelmatig raketten afgevuurd op de door Israël bezette Golan-hoogte. Iraanse troepen en leden van de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Israël heeft ook vele tientalen malen luchtaanvallen uitgevoerd op doelwitten in Syrië, waaronder Iraanse militaire installaties en Iraanse konvooien met wapens voor Hezbollah.

Premier Benjamin Netanyahu heeft een bezoek aan Griekenland voortijdig afgebroken in verband met de aanslag op de Iraanse generaal en de mogelijke gevolgen voor de veiligheidssituatie in Israël. Hij heeft zijn ministers gevraagd geen commentaar te geven, om te voorkomen dat ze olie op het vuur gooien.

Israëlische parlementariërs van links tot rechts verwelkomden vrijdag niettemin de dood van Soleimani. De generaal stationeerde de afgelopen jaren Iraanse militairen in Syrië, wat door Israël als een grote bedreiging wordt gezien. Parlementariërs omschreven hem als een aartsvijand van Israël en ‘de grootste terrorist van het Midden-Oosten’. Maar ook toonden sommigen zich bezorgd over de mogelijke gevolgen voor Israël. De door Iran gesteunde Palestijnse Hamas-beweging, die in de Gazastrook aan de macht is, waarschuwde dat de VS verantwoordelijk zijn voor eventuele ‘bloederige’ gevolgen van de aanslag op de Iraanse generaal. De Amerikaanse actie kan alleen maar zorgen voor onrust en instabiliteit in de regio, aldus Hamas.