Israël onderwerpt Palestijnen op de Westoever aan gezichtsherkenning

Het checkpoint Qalandia, ten noorden van Jeruzalem, is berucht om de lange wachttijden. Beeld EPA

Dagelijks passeren tienduizenden Palestijnen de talrijke checkpoints op de Westoever om te gaan werken in Israël of in Palestijns gebied dat onder Israëlische controle staat. Vaak staan ze voor dag een dauw op om tijdig op het werk te zijn, na urenlang gewacht te hebben voor de controle van hun papieren. De camera’s die gezichten registreren en herkennen, vergemakkelijken de doorgang.

‘Ik heb er geen probleem mee. Zo gaat het nu eenmaal als we in Israël willen werken’, zei een 62-jarige inwoner van Ramallah tegen het persbureau AP. Najah al-Mahseri meldt zich dagelijks bij het checkpoint Qalandia, ten noorden van Jeruzalem, dat berucht is om de lange wachttijden. Een stadgenoot, die in het Arabische oostelijke deel van Jeruzalem werkt, ziet in de nieuwe technologie een teken dat Israël zijn greep op de Palestijnen wil versterken. ‘Qalandia lijkt nu wel een internationale grensovergang’, aldus de 60-jarige smid Jamal Osta. ‘Dit is niet iets tijdelijks’.

Inlichtingendiensten

De nieuwe apparatuur is geleverd door het technologiebedrijf AnyVision dat zijn hoofdkwartier in Tel Aviv heeft. Volgens de Israëlische krant Haaretz heeft de onderneming ook geavanceerde camera’s geleverd die ‘diep in de Westoever’ gestationeerd worden ‘om potentiële Palestijnse aanslagplegers op te sporen’. De krant meldt dat het bedrijf onder leiding staat van een voormalige Israëlische inlichtingenofficier. Een oud-hoofd van de geheime dienst Mossad staat op de lijst van adviseurs.

Het bedrijf heeft niet gereageerd op de berichtgeving in de krant. Het Israëlische leger heeft alleen de plaatsing van de speciale camera’s op controleposten bevestigd; het zou gaan om 27 ‘biometrische checkpoints’. De website van AnyVision meldt dat het bedrijf wereldwijd meer dan honderdduizend uiterst moderne camera’s heeft geleverd. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem is het ‘immoreel’ om de Israëlische overheid als klant te hebben. Palestijnen worden ‘tegen hun zin’ onderworpen aan verscherpte controle en kunnen daar geen bezwaar tegen maken.

Israëlische werkvergunningen zijn zeer gewild onder Palestijnen, zowel op de Westoever als in de Gazastrook. Israël heeft onlangs extra vergunningen verstrekt aan bouwvakkers uit Gaza, waar iets meer dan de helft van de bevolking werkloos is.