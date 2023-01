Israël mag ‘geen Iran’ worden: nieuwe, uiterst rechtse regering legt met hervormingsplan achilleshiel eigen democratie bloot

Demonstratie in Tel Aviv tegen de plannen om het Hooggerechtshof te hervormen. Beeld Abir Sultan / EPA

De nieuwe, uiterst rechtse Israëlische regering neemt weinig tijd om warm te lopen: ze was eind december nog niet op het pluche gehesen of er werden al plannen gepresenteerd om het Hooggerechtshof te hervormen. Tegenstanders houden hun hart vast. Volgens hen wordt er een ‘politieke coup’ gepleegd, waarmee de democratie om zeep wordt geholpen.

Tienduizenden Israëliërs gingen afgelopen weekeinde de straat op om tegen de plannen te demonstreren. In de stromende regen schreeuwden zij dat Israël ‘geen Iran’ mag worden; een land waar ultra-orthodoxen de regels voor iedereen bepalen en niemand de regering kan afremmen. Nu zal Israël niet zomaar veranderen in een theocratie, maar de angst voor een machtiger regering, die op dit moment bestaat uit ultra-orthodoxe en uiterst rechtse partijen, is ook volgens experts gegrond.

Het plan van minister van Justitie Yariv Levin bestaat uit twee delen: op dit moment kan het Hooggerechtshof de regering nog terugfluiten als nieuwe wetten na toetsing in strijd blijken te zijn met de basiswetten van het land (Israël heeft geen grondwet). Daar wil deze regering een eind aan maken. Als er een parlementaire meerderheid voor een wet is, dan moet deze er gewoon komen. Het Hof zou dit alleen kunnen voorkomen als alle 15 rechters het unaniem eens zijn over de noodzaak een wet te blokkeren.

Premier Benjamin Netanyahu arriveert zondag voor het wekelijkse kabinetsberaad. Beeld Menahem Kahana / Reuters

Volgens het tweede deel van het plan wordt die kans minimaal: nu stelt de overheid slechts een paar leden aan van het panel dat nieuwe rechters selecteert, maar wat de regering betreft, benoemt zij straks de meeste leden. Ministers krijgen dus veel grotere invloed op wie er rechter wordt. Oók bijvoorbeeld rechters die gaan over het huidige corruptieproces tegen premier Benjamin Netanyahu.

Gespannen situatie

Nu wordt het debat in Israël zelden kalmpjes gevoerd, maar vorige week bleek hoe gespannen de situatie is. Oppositieleider en oud-premier Yaïr Lapid waarschuwde dat ‘de democratie instort’, voormalig minister van Defensie, Benny Gantz, zei te vrezen voor ‘een burgeroorlog’ en oud-generaal Yair Golan riep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. In een reactie zei parlementslid Zvika Fogel (wiens partij deel uitmaakt van de regering) dat zij alle drie moesten worden gearresteerd wegens ‘verraad’.

Premier Netanyahu roept op tot kalmte, en stelt dat de nieuwe regels ‘verantwoord’ worden ingevoerd. Wat betreft rechts moet er een einde worden gemaakt aan een overactieve niet-gekozen rechterlijke macht die haar eigen leden selecteert, die een onredelijk vetorecht heeft over democratisch gekozen vertegenwoordigers – argumenten die bijvoorbeeld ook de Hongaarse Viktor Orbán gebruikt voor zijn hervormingen.

Critici hebben wel degelijk een punt. Zo heeft Israël alleen een parlement, en geen senaat die wetten ook moet goedkeuren. Daarbij wordt in dit land niet op parlementariërs gestemd; de poppetjes worden aangewezen door de partij. Bovendien wordt de regering samengesteld uit leden van de parlementaire meerderheid, waardoor de wetgevende en de uitvoerende macht in de praktijk één geheel vormen. Er zijn, kortom, weinig checks-and-balances in het systeem.

Palestijnen

Voorheen liep dat in het diverse Israël met zijn vele partijen nooit zo'n vaart, maar de afgelopen jaren is er een religieuze rechtse coalitie ontstaan waar de meerderheid van het land zich in kan vinden. Gevreesd wordt dat een agressieve meerderheid straks niets meer in de weg staat om een minderheid al haar rechten te ontnemen.

Hoe verdeeld die minderheid zelf is, bleek tijdens de demonstratie dit weekeinde, waarbij de groep die het meest heeft te verliezen nauwelijks aanwezig was: de Palestijnen. Zij vertrouwen regeringsinstellingen toch al niet, en waren bovendien niet uitgenodigd. Uit vrees rechts nog meer munitie te geven, gaat centrumlinks niet achter iemand staan die met een Palestijnse vlag zwaait en ‘einde aan de bezetting’ roept.

Het is afwachten of de tienduizenden die er wel stonden zich de komende weken ook blijven uitspreken, en of de massa beperkt blijft tot de seculiere middenklasse. Pas als iedereen die volgens opiniepeilingen bezorgd is over de nieuwe regering van zich laat horen, kan Netanyahu niet meer zeggen: dit is wat het land wil.