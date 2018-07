‘We zijn wanhopig op zoek naar hulp, ons leven is in gevaar. We hopen dat Israël ons toelaat en dat we dan kunnen doorreizen naar Europa’, zei een vluchteling tegen de Israëlische nieuwszender Ynet.

Maar Israël is niet van plan Syriërs toe te laten. ‘Geen enkele’, zei minister van Defensie Avigdor Lieberman dinsdag. ‘Het is niet onze taak. Er zijn veel rijke Arabische landen.’

Toen een groep burgers, zwaaiend met witte t-shirts, dinsdag een legerpost op de Golan genaderd was tot zo’n 200 meter, riep een Israëlische officier per megafoon in het Arabisch: ‘Ga terug, we willen jullie geen kwaad doen.’ Daarop vertrok de groep in de richting van een tentenkamp in de gedemilitariseerde zone die Israël en Syrië scheidt. De bestandslijn op de Golan dateert van 1974, en wordt bewaakt door een VN-vredesmacht.

Terreinwinst

Het Syrische leger heeft, geholpen door Russen, Iraniërs en strijders van de fundamentalistische Hezbollah-beweging, de afgelopen dagen grote terreinwinst geboekt in het zuidwesten van het land. Dinsdag toonde de staatstelevisie beelden van soldaten die zwaaien met wapens en portretten van president Assad op een heuvel die een dag eerder op de rebellen was veroverd. ‘We zullen heel Syrië bevrijden’, zei een van de militairen. De Al-Haara-heuvel, met een groot radarsysteem van het leger, was in 2014 door opstandelingen ingenomen. Volgens Damascus hebben de Syriërs nu weer 90 procent van de provincie Daara in handen. Daar waren in 2011 de eerste vreedzame protesten tegen het regime van Assad.

Israël heeft Syrië gedreigd met militair ingrijpen als het leger te dichtbij komt. Assads leger leunt sterk op strijders uit Iran, Israëls aartsvijand, en de Hezbollah-beweging, die twee oorlogen met Israël uitvocht. Via Rusland, de machtigste bondgenoot van president Assad, probeert Israël de Iraniërs en Hezbollah in toom te houden. Premier Benjamin Netanyahu ontmoette vorige week in Rusland president Vladimir Poetin, en belde met de Amerikaanse president Donald Trump, vlak voor de topontmoeting tussen beide wereldleiders in Helsinki. Na afloop van de top zei Trump dat de VS en Rusland zullen samenwerken om de veiligheid van Israël te garanderen. Poetin sprak over het herstel van de situatie op de Golan zoals die bestond voor het uitbreken van de burgeroorlogin 2011.

Half miljoen slachtoffers

De oorlog, waarin zich gaandeweg Hezbollah-strijders en Iraanse militairen mengden, heeft aan circa een half miljoen mensen het leven gekost. Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht. De meesten verblijven in Libanon, Turkije en Jordanië. Dat laatste land heeft enkele maanden geleden evenwel de grens gesloten, omdat het de toestroom niet meer kon bolwerken.

Omdat ook Israël vluchtelingen blijft weren, zijn er volgens de VN ten minste tienduizenden mensen in het zuiden van Syrië die dringend humanitaire hulp nodig hebben. De eerste konvooien met voedsel bereikten afgelopen weekeinde de bevolking. Het transport werd vanuit Jordanië uitgevoerd door de Arabische pendant van het Rode Kruis, onder toezicht van VN-medewerkers.