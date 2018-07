Israël haalt 800 vrijwilligers en familieleden van White Helmets uit Syrië

Een vrijwilliger van de White Helmets draagt een kind nadat een school in Daraa is geraakt bij een bombardement. Foto AP

De White Helmets is een vrijwilligersorganisatie die in Syrisch rebellengebied eerste hulp verleent bij luchtaanvallen door het Syrische regeringsleger en zijn bondgenoten. De hulpverleners trekken slachtoffers onder het puin vandaan en brengen de overlevenden naar het ziekenhuis.

De 800 geëvacueerde reddingswerkers zaten vast in een zuidelijke regio in Syrië, die wordt aangevallen door het leger van president Assad.

Israël stelt dat de evacuatie is uitgevoerd op verzoek van de Verenigde Staten en verschillende Europese landen. Het zou gaan om een ‘uitzonderlijke humanitair gebaar’. Israël blijft naar eigen zeggen een non-interventiebeleid voeren ten opzichte van Syrië.

RESCUED: @SyriaCivilDef faced an immediate threat to their lives in Syria. We rescued hundreds of them and their families. They passed through Israel and are now out of harm's way. We conducted this life-saving mission at the request of the US, Canada, and EU countries. IDF

In het grootste geheim

De reddingswerkers werden in de nacht van zaterdag op zondag in het grootste geheim geëvacueerd. Het Israëlische leger bracht hen via de door Israël geannexeerde Golanhoogte naar Jordanië. Daar kunnen de reddingswerkers zeker drie maanden blijven, totdat ze doorreizen naar Duitsland, Groot-Brittannië en Canada. Het hele proces wordt begeleid door de Verenigde Naties.

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Chrystia zei dat ze tijdens de Navo-top in Brussel vorige week had gevraagd om ‘mondiaal leiderschap om deze helden te helpen’.

De organisatie White Helmets werd in 2014 opgericht door de Syriër Raed Al Saleh: hij bracht groepjes vrijwillige reddingswerkers bij elkaar die in verschillende delen van Syrië probeerden zoveel mogelijk slachtoffers van bombardementen en mortieraanvallen te redden. De afgelopen jaren hebben zij duizenden burgers het leven gered, en daarbij zouden zeker 200 vrijwilligers zelf om het leven zijn gekomen.

Vrijwilligers van de White Helmets zoeken in het puin naar overlevenden. Foto EPA

Voor hun werk krijgen de White Helmets donaties uit heel de wereld, ook van bijvoorbeeld de Nederlandse, Amerikaanse en Britse overheid. Deze geven steun in de vorm van trainingen of donaties van ambulances, brancards en graafmachines. De organisatie is in 2016 voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Vorig jaar won de Netflix productie The White Helmets een Oscar voor beste korte documentaire en een tweede film over de groep (Last Man in Aleppo) was in 2018 genomineerd.

Niet iedereen is ervan overtuigd dat de White Helmet neutraal zijn: aanhangers van het Syrische regime beschuldigen hen van banden met terroristische groeperingen. Op sociale media worden foto’s en filmpjes gedeeld van White Helmets die wapens dragen of reddingswerk in scene zetten.