Israël en Hezbollah botsen op Libanese zuidgrens

Donkere rookwolken in de Sheeba Farms-regio nadat Hezbollah-strijders er volgens Israël het land probeerden binnen te dringen. Beeld AFP

Volgens het Israëlische leger probeerde een ‘Hezbollah-terroristenbrigade’ maandagmiddag vanuit Libanon Israël binnen te dringen. Dat gebeurde bij de Shebaa Farms, het meest omstreden stukje van de nooit officieel vastgestelde grens tussen Israël en Libanon. Na Israëlische beschietingen zouden de Hezbollah-strijders zijn teruggekeerd naar Libanon. Israël verordonneerde inwoners van de grensstreek binnen te blijven. ‘Hezbollah speelt met vuur,’ stelt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. ‘Elke aanval zal met geweld worden beantwoord.’

Hezbollah ontkent dat het Israël aangevallen heeft. ‘Er was geen aanval of beschieting,’ stelt de sjiitische organisatie in een persverklaring, ‘maar het schieten kwam van één partij en dat is de bange, angstige en gespannen vijand.’ Hezbollah stelt dat Israël bovendien een mortiergranaat heeft afgevuurd op een huis in een dorp langs de grens.

De schermutseling komt op een moment dat het onrustig is tussen Israël en Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vloog Israël de afgelopen dagen tientallen keren illegaal door het Libanese luchtruim. De Israëlische straaljagers waren dit weekeinde te horen in grote delen van Libanon. Vorige week doodde Israël in Syrië een daar gevestigde Hezbollah-commandant, Ali Kamel Mohsen. Hezbollah dreigt hiervoor met vergelding. In de Verenigde Staten en in sommige Europese landen, waaronder Nederland, geldt Hezbollah als terroristische organisatie.

Een VN-macht van ruim tienduizend vredesmilitairen probeert al decennia om de kalmte te bewaren langs de formeel nooit vastgestelde grens tussen Israël en Libanon. De vorige gewapende confrontatie was bijna een jaar geleden. In september 2019 vuurde Hezbollah raketgranaten af op een Israëlische ambulance, waarna Israël de omgeving van het Libanese dorp Maroun al Ras onder vuur nam.