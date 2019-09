Israël en Hezbollah beschieten elkaar met zware wapens, nieuwe ‘Libanese oorlog’ dreigt

Rook stijgt op na beschietingen in de omgeving van de Israëlische plaats Avivim, dichtbij de grens met Libanon. Beeld AFP

Het Israëlische leger meldde enkele voltreffers vanuit Libanon op een legerbasis. Een tank zou vernietigd zijn. Israël bestookte ongeveer honderd doelen van de door aartsvijand Iran gesteunde Hezbollah-strijders.

Hezbollah en Israël voerden in de zomer van 2006 een oorlog die meer dan duizend dodelijke slachtoffers eiste, onder wie veel Libanese burgers. De oorlog eindigde met een wapenstilstand, bewerkstelligd door de VN.

De spanningen tussen Israël enerzijds en Iran en Hezbollah anderzijds zijn de afgelopen week hoog opgelopen. Vorig weekeinde voerde Israël met een drone een bombardement uit in de buurt van de Libanese hoofdstad Beiroet. Het doelwit was een vermeende fabriek voor precisiewapens.

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah zei zaterdag dat zijn organisatie wel de beschikking heeft over zulke wapens maar die zelf niet kan produceren. Nasrallah voegde eraan toe dat zijn militaire commandanten gereed zijn voor een vergelding van de Israëlische agressie. ‘Israël moet een prijs bepalen.’ Volgens Israëlische ramingen beschikt Hezbollah over meer dan 130 duizend projectielen, vooral dankzij leveranties vanuit Iran.

Honderden Israëlische aanvallen

Israël heeft de afgelopen jaren honderden aanvallen uitgevoerd op stellingen van Iraanse troepen en Hezbollah-strijders in Syrië, maar niet in Libanon, de bakermat van Hezbollah. Daar kwam vorige maand verandering in. De Libanese regering, waarin Hezbollah vertegenwoordigd is, sprak toen over een ‘oorlogsverklaring’. Het Libanese leger opende daarna, voor het eerst, het vuur op Israëlische drones die de grens overschreden hadden.