Israël en Hamas eens over Wapenstilstand, bestand vannacht in werking getreden

Een raket wordt verwijderd uit een huis in de Gazastrook. Beeld AFP

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn veiligheidschefs lieten donderdagavond laat weten dat ze akkoord zijn met een voorlopig staakt-het-vuren en ook Hamas, de Islamitische organisatie die de Gazastrook bestuurt, liet via een woordvoerder weten ‘tegelijkertijd’ de wapens te laten rusten. Vlak voor het moment dat de wapenstilstand inging, 2 uur lokale tijd, waren er over en weer nog wel enkele beschietingen.

De wapenstilstand, die volgt op elf dagen vol beschietingen en bombardementen kwam vooral tot stand dankzij de vele bemiddelingspogingen vanuit het buitenland. Vooral Egyptische diplomaten voerden de afgelopen dagen intensief gesprekken met zowel Israël als Hamas. Omdat Egypte, dat in nauw contact staat met Hamas, kon garanderen dat er geen nieuwe raketten meer zouden worden afgevuurd vanuit de Gazastrook, zou Israël uiteindelijk akkoord zijn gegaan.

Maar ook diplomaten uit andere landen roerden zich de afgelopen dagen veelvuldig. Donderdag nog zei Verenigde Naties-chef António Guterres dat de beschietingen ‘onmiddellijk’ moesten stoppen, sprak de Duitse Bondskanselier Angela Merkel zich uit tegen het geweld, net als Chinese diplomaten, en zei ook de Amerikaanse president Biden in een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu dat hij rap de-escalatie verwacht.

Doelen bereikt

Een woordvoerder van het Witte Huis liet donderdag weten dat de Israëli’s waarschijnlijk bereid zijn tot een staakt-het-vuren omdat ze hun belangrijkste militaire doelen inmiddels bereikt hebben. Sinds het geweld op 10 mei losbarstte, hebben de Israëliërs honderden doelen in de Gazastrook bestookt met raketten, waarbij ze een belangrijk gedeelte van de infrastructuur hebben vermorzeld, waaronder een groot deel van het befaamde tunnelstelsel van Hamas. Dat tunnelstelsel loopt door de hele Gazastrook en zou zelfs vertakkingen hebben richting buurland Egypte en stelt Hamas al jaren in staat om goederen langs de gesloten grenzen te smokkelen, wapens en raketten op te slaan hoge Hamasofficieren te laten schuilen.

Bij de wederzijdse beschietingen, waarbij Hamas ook meer dan vierduizend raketten richting Israëlische steden afschoot, vielen ruim tweehonderd slachtoffers en raakten meer dan 1.500 mensen gewond. Dankzij het goed functionerende luchtafweergeschut van Israël - de zogenoemde IJzeren Koepel - vielen verreweg de meeste slachtoffers in de Gazastrook, een relatief kleine strook land die met 2 miljoen inwoners zeer dichtbevolkt is. In totaal kwamen er 12 Israëliërs om het leven, tegenover zeker 232 slachtoffers aan Palestijnse zijde, onder wie ruim zestig kinderen.

Aanleiding

De aanleiding voor de zoveelste geweldsuitbarsting tussen Israël en Hamas, was ditmaal de geplande ontruiming van woningen van Palestijnse gezinnen in Sheikh Jarrah, een wijk in Oost-Jeruzalem. Hun woningen zouden, aldus de Israëlische plannen, in bezit komen van Joodse kolonisten.

Niet lang nadat er ongeregeldheden uitbraken in die wijk, en de Israëlische politie traangas en lichtgranaten gebruikte in de Al Aqsa-moskee, besloot Hamas keihard in te grijpen en massaal raketten op Israël af te vuren. Israël reageerde daarop door ook raketten af te vuren, waarna Hamas weer reageerde en de vlam volledig in de pan sloeg, zoals de afgelopen eeuw wel vaker gebeurde, en in de toekomst hoogstwaarschijnlijk ook nog vaker zal gebeuren.

Dat de wapenstilstand van vrijdagochtend geen opmaat is tot een definitieve vrede tussen Israël en Hamas, bleek donderdagavond al direct uit de compleet verschillende lezingen die aan beide kanten van de zo betwiste grens werd gegeven aan de wapenstilstand. Terwijl er in Israëlische militaire kringen werd gesproken over ‘geweldige prestaties’, noemde een functionaris van Hamas de wapenstilstand een ‘overwinning voor het Palestijnse volk’. In Gaza gingen mensen juichend de straat op toen het eenmaal 2 uur was.