Israël dreigt met maatregelen tegen Ben & Jerry’s als ze boycot doorzetten: ‘Er zijn meerdere merken ijs’

Israëli's bezoeken de fabriek van Ben & Jerry's in Israël. Beeld AP

Ben & Jerry's maakte maandag bekend dat het de licentie met zijn Israëlische fabrikant en distributeur eind dit jaar wil veranderen. Voortaan mag het bedrijf geen ijs meer leveren aan de Joodse nederzettingen en in Oost-Jeruzalem. Volgens Ben & Jerry's strookt dat niet met de waarden van het concern, dat bekend staat om zijn linkse imago.

In een telefoongesprek met Unilever-baas Alan Jope zette de Israëlische premier Naftali Bennett hem onder zware druk Ben & Jerry's tot de orde te roepen. Volgens Benett gaat het om een ‘overduidelijk anti-Israëlische maatregel’. Bennett verzekerde Jope dat Israël zal terugslaan als het ijsconcern doorgaat met de plannen voor een boycot van de bewoners van de Joodse nederzettingen. ‘Er zijn meerdere merken ijs, maar is is slechts één Joodse staat’, zei hij.

Ben & Jerry's werd in 2000 door Unilever overgenomen, maar bedong bij de overname dat het zijn sociale beleid ook in de toekomst zelf mocht bepalen. Het is dan ook ook onwaarschijnlijk dat de top van Unilever, zelfs als die dat zou willen, het besluit van Ben & Jerry's kan terugdraaien.

Bennett deed een beroep Israëls bondgenoten in de Verenigde Staten in het geweer te komen tegen de aangekondigde boycot. Tal van Amerikaanse staten hebben wetten aangenomen die strafmaatregelen bevatten tegen bedrijven die meewerken met de BDS-beweging. Die beweging dringt aan op een handels- en investeringsboycot tegen Israël uit protest tegen de behandeling van de Palestijnen. Op de Westelijke Jordaanoever wonen inmiddels naar schatting 700 duizend Joodse kolonisten. Maar de meeste landen beschouwen de Joodse nederzettingen als illegaal.

Ook al gaat het alleen om ijsjes, Israël maakt zich tot zorgen over de actie van Ben & Jerry's. Het besluit van het ijsconcern wordt gezien als een flinke opsteker voor de BDS-beweging, temeer daar Ben & Jerry's over de hele wereld veel populariteit geniet. Daarbij komt dat de boycot nu niet een bedrijf treft dat in de bezette gebieden is gevestigd, maar in Israël zelf. Volgens de Jerusalem Post gaat de actie van Ben & Jerry's ook verder doordat het niet om de export van producten uit de bezette gebieden gaat, maar om leveringen aan de nederzettingen. 'Zelfs de Europese Unie verbiedt de verkoop van haar producten aan de nederzettingen niet', constateert de krant.

De aankondiging van Ben & Jerry’s leidde meteen al tot protesten in de Joodse nederzettingen, waar klanten de ijsjes van het bedrijf meteen meden. Ook in wijken van New York met een grote Joodse gemeenschap kwamen winkels in het geweer tegen het besluit van de ijsfabrikant. Zij kondigden aan dat zij de ijsjes uit de schappen zullen halen uit protest tegen de ‘anti-semitische’ actie van Ben & Jerry's.