Israël: derde dosis vaccin remt infecties

Oudere Israëli's wachten op hun derde Pfizer-prik in Netanya, Israël. Beeld AP

Dat leidt het Israëlische ministerie voor gezondheid af uit statistieken die Israëlische gezondheidsdiensten beschikbaar hebben gesteld. Het land ging er eind juli toe over om mensen van 60 jaar en ouder een derde coronaprik aan te bieden, als versterking van de immuniteit. Met succes, constateert het land nu.

Ook de VS, Canada, Frankrijk en Duitsland hebben plannen om delen van de bevolking een derde prik te geven; in Nederland buigt de Gezondheidsraad zich momenteel over de kwestie. In Israël is de derde prik inmiddels uitgebreid naar zwangere vrouwen, zorgmedewerkers en leraren.

Omstreden

De extra prik is omstreden, omdat nog lang niet alle zorgmedewerkers en kwetsbare mensen ter wereld zijn ingeënt tegen corona. De Wereldgezondheidsraad is om die reden gekant tegen de derde prik. Niettemin besloot Israël tegen dat advies in te gaan, omdat het aantal patiënten in het ziekenhuis er weer begint op te lopen.

Een zogeheten boostershot voor een man in Jeruzalem. Beeld REUTERS

Vorige week maakten Britse onderzoekers bekend dat de huidige coronavaccins minder goed werken tegen de nieuwe, ultrabesmettelijke deltavariant van het virus dan men aanvankelijk had gehoopt. Twee prikken Pfizer beschermen na verloop van tijd nog ‘maar’ tegen zo’n driekwart van de infecties, het vaccin van AstraZeneca houdt ongeveer tweederde van de infecties af.

Dat betekent enerzijds dat vaccins wel degelijk uitstekend werken: zo voorkomen ze veruit de meeste ziekenhuisopnames. Anderzijds betekent het echter ook dat er voor alle zekerheid misschien toch een derde prik nodig is. Israël ziet zelfs aanwijzingen dat het vaccin na verloop van tijd uitgewerkt raakt, bij in elk geval de alleroudste, meest kwetsbare burgers die als eerste zijn ingeënt.

95 procent

Details over de nieuwste Israëlische cijfers zijn nog niet bekend. Maar omgerekend zou het erop neerkomen dat de boosterprik de bescherming tegen infectie met het virus verhoogt tot boven de 95 procent, en nagenoeg volledig beschermt tegen ziekenhuisopname. Vaccinologen wijzen erop dat de boosterprik zorgt voor een verversing van de ‘voorhoede’ van antistoffen in neus en keel, en zodoende inderdaad zou voorkomen dat het virus weefsels besmet.

In Israël bestaat inmiddels ruim de helft van de patiënten die met covid-19 in het ziekenhuis belanden uit ouderen die al eerder volledig werden gevaccineerd. In ons land zijn veruit de meeste ziekenhuispatiënten met covid-19 mensen die vaccinatie afhielden.