Israël beschuldigt Iran van raketaanvallen en voert tegenaanval uit in Syrië

Iran heeft twintig raketten afgevuurd op Israëlische legerdoelen in de Golanhoogte. Dat heeft Israël woensdagnacht gemeld. Er zijn geen gewonden gevallen. Israël heeft als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd in Syrië.

Een woordvoerder van het Israëlische leger zegt dat een aantal van de projectielen is onderschept door het Israëlisch afweergeschut op de Golan. Volgens Jonathan Conricus is de schade beperkt maar neemt Israël de zaak hoog op. Even later meldde het Syrisch staatspersbureau dat Israëlische legervliegtuigen Syrische doelen bestookten.

Tientallen projectielen zouden zijn neergehaald, maar andere troffen hun doel. De Syrische staatstelevisie meldt dat legerdoelen zijn geraakt waaronder een radarinstallatie en een munitiedepot. De aanvallen zouden onder meer plaatsvinden ten zuidwesten van Damascus en ten zuiden van Homs. Volgens de Israëlische krant Ha’aretz gaat het om de hevigste confrontatie tussen de twee landen sinds 1973.

Israël heeft donderdagochtend gezegd tientallen Iraanse doelen in Syrië te hebben aangevallen. Er zouden ook vijf Syrische luchtafweerinstallaties zijn geraakt. Het land houdt de Iraanse generaal Qassem Soleimani verantwoordelijk voor de aanvallen op Israëlische legerdoelen in de Golan.



Israëlisch luchtafweergeschut bij de Syrische grens. Foto EPA

Vergelding

Eerder op de avond waren de sirenes in de Golanhoogte afgegaan om burgers te waarschuwen dekking te zoeken. Volgens Conricus zitten de Quds-brigades, de speciale eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde, achter de aanvallen. Hij gaf geen onderbouwing voor die stelling. De door Israël bezette Golanhoogte heeft een zwaarbewaakte grens met Syrië.

Er werd al rekening gehouden met een vergelding van Israëlische luchtaanvallen op Iraanse stellingen in Syrië. Daarbij vonden volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten acht Iraniërs de dood. Die beschietingen dinsdag kwamen enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump had bekendgemaakt dat zijn land de overeenkomst over het nucleaire programma van Iran opzegt. Israël is één van de weinige landen die deze beslissing toejuichte.