Islamoloog Tariq Ramadan vrijgesproken in Zwitserse verkrachtingszaak

Tariq Ramadan verlaat de rechtbank in Zwitserland. Beeld Fabrice Coffrini / AFP

Volgens de vrouw, in het proces aangeduid als ‘Brigitte’, heeft de prominente theoloog haar in 2008 bruut verkracht in een hotelkamer in het Zwitserse Genève. Hier hadden de twee, na enkele maanden chatcontact, afgesproken om koffie te drinken. Ze zou onder meer zijn geslagen en uitgescholden. Ramadan, een Zwitser, zegt dat er enkel sprake was van ‘strelingen met wederzijdse instemming’. De rechtbank in Genève zag onvoldoende bewijs voor de verkrachtingsbeschuldiging en sprak hem vrij.

Dit is niet de enige rechtszaak wegens seksueel wangedrag die in navolging van de #MeToo-beweging tegen Ramadan werd aangespannen. In Frankrijk wordt hij beschuldigd van verkrachting van vier vrouwen tussen 2009 en 2016.

Een van hen is de Franse schrijver Henda Ayari, een voormalige salafist die feministisch activist werd. Ze zegt gewelddadig door hem te zijn verkracht in een hotel in Parijs. In 2018 werd Ramadan gearresteerd en negen maanden vastgehouden, waarna hij een verbod kreeg om Frankrijk te verlaten. Bij uitzondering mocht hij de rechtszaak in Genève wel bijwonen.

Bruggenbouwer

Volgens Ramadan, wiens grootvader de Moslimbroederschap in Egypte heeft opgericht, zijn de beschuldigingen onderdeel van een islamofobe lastercampagne van zijn tegenstanders. Als islamkenner is hij controversieel. Toen Europa begin deze eeuw te maken kreeg met aanslagen door moslimextremisten en intolerantie jegens de islam toenam, wierp hij zich op als bruggenbouwer. Hij veroordeelde de aanslagen en pleitte ervoor dat een gematigde islam prima kon samengaan met westerse waarden. In 2004 nam Time hem op in een lijst met honderd meest invloedrijke personen ter wereld vanwege zijn rol in het debat over de islam.

Volgens critici verkondigt hij echter fundamentalistische opvattingen als hij spreekt voor een islamitisch publiek. Zo schreef de Nederlandse Gay Krant in 2009 op basis van geluidsopnamen dat hij homoseksualiteit ‘een aandoening, een stoornis en een onevenwichtigheid’ had genoemd en dat vrouwen niet de ‘goede geestelijke weg’ bewandelen als ze de aandacht op zichzelf vestigen met hun gedrag of kleding. Ramadan zei destijds dat zijn woorden uit context waren gehaald, en verkeerd vertaald en oud waren.

In 2009 werkte hij als integratieadviseur bij de gemeente Rotterdam en als gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Het artikel in de Gay Krant vormde geen aanleiding om de banden te verbreken. Later hetzelfde jaar gebeurde dit echter alsnog, vanwege Ramadans werk als presentator voor een aan Iran gelieerde nieuwszender in Londen. Naar aanleiding van de verkrachtingsbeschuldigingen in Frankrijk, besloot de Universiteit van Oxford hem in 2018 met verlof te sturen.