Islamitische Staat wint aan terrein in Syrië: grens met Irak weer bereikt

Islamitische Staat wint weer aan terrein in Syrië: donderdag wist de terreurgroep voor het eerst in maanden weer de grens met Irak te bereiken. Dat gebeurde vlak na een aanval van het Turkse leger op Koerdische steden in de Syrische grensregio. Na die aanval kondigde een woordvoerder van de Koerden aan de strijd tegen IS voorlopig te zullen staken.

Woensdag voerde het Turkse leger beschietingen uit op de Koerdische steden Kobani, Tel Abyad en omringende dorpen. Daarbij zijn burgers gewond geraakt. Hoewel Turkse aanvallen in de Syrische grensstreek sinds begin dit jaar regelmatig voorkomen, is dat nog niet eerder op zo’n grote schaal gebeurd, en zo diep in Syrië. De Turkse president Erdogan sprak van een ‘laatste waarschuwing’ tegen iedereen die de grensstreek bedreigt.

Belangrijkste westerse bondgenoot tegen IS

De Turkse aanvallen zijn gericht tegen het Koerdische militieleger SDF. Erdogan ziet de Syrian Democratic Forces (SDF) als een terreurorganisatie, en dreigt de groepering ‘ten oosten van de Eufraat’ van de kaart te vegen. De SDF, gesteund door de Verenigde Staten, is echter ook de belangrijkste westerse bondgenoot tegen IS in Syrië. Turkije veroverde in Syrië eerder al de westoever van de rivier de Eufraat.

Na de Turkse aanval kondigde SDF-woordvoerder Kino Gabriel aan dat zijn strijders de oorlog met IS voorlopig zullen staken, en zich uit ‘zelfverdediging’ zullen richten op het grensconflict met Turkije. De SDF was de afgelopen weken verwikkeld in een moeizame strijd tegen IS rondom de stad Hajin. De terreurgroep was daar al bezig aan een opmars.

Deze week trok de SDF zich terug van de frontlijn rondom Hajin. Daarop wist IS donderdagmorgen voor het eerst sinds mei de grens met Irak bij Al Qaim te bereiken. Met luchtaanvallen probeert de internationale coalitie tegen IS – waar ook Nederland aan deelneemt – te voorkomen dat de strijders de grens oversteken. Dan zou de terreurgroep verbinding kunnen leggen met nog bestaande IS-enclaves in West-Irak.

Drie ziekenhuizen in Koerdische regio gesloten

De Turkse aanval op Noord-Syrië vond plaats op het moment dat in Manbij gezamenlijke patrouilles van Turkse en Amerikaanse militairen zouden gaan beginnen. In de omgeving van Manbij stonden beide Navo-bondgenoten eerder dit jaar al enkele weken recht tegenover elkaar, voordat het tot een vergelijk kwam.

Noodhulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) sluit twee ziekenhuizen in de Koerdische regio in Noord-Syrië. AzG laat weten dat deze sluiting ‘niet gerelateerd is aan enige politieke overweging of veiligheidsoverweging.’ Andere projecten in Noord-Syrië blijven wel open.