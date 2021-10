Islamitische partij Nida stopt met lokale politiek: ‘Tijd voor een nieuwe vorm’

Aanhanger van Nida tijdens een bijeenkomst op het Binnenhof in februari. Beeld ANP

Maandag meldde Nida dat de partij zich terugtrekt uit de lokale politiek en niet mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Het besluit werd afgelopen zondag genomen tijdens een ledenvergadering.

De jonge islamitische partij kwam in 2014 met twee zetels in de Rotterdamse raad. Voormalig partijleider Nourdin el Ouali was toen pas een jaar voor zichzelf bezig. Eerder was hij lid van GroenLinks. Nida breidde uit naar de lokale politiek van Almere en Den Haag met in beide gemeenteraden één zetel. Afgelopen jaar kreeg de partij ook een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad, nadat de lokale Denk-voorman Mourad Taimounti was overgestapt naar Nida.

In maart deed Nida een poging om ook in de Tweede Kamer te komen. Tv-journalist Justus Cooiman besloot de partij in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen te volgen met de stille hoop een zegetocht vast te leggen. Dit mislukte. Met 33.834 stemmen behaalde Nida nog geen halve zetel.

‘Meer impact’

‘De onmogelijkheden en beperkingen van een (lokale) politieke partij, in de huidige politieke context en dynamiek, staan de hogere doelen van Nida in de weg’, schrijft de partij. ‘Nida is als lokale politieke partij nodig en van meerwaarde geweest. Maar op dit moment zit dit lichaam van Nida verdere ontwikkeling van de beweging (de ziel) te veel in de weg. In een nieuwe vorm komt de ziel beter tot haar recht en kunnen we onze doelen beter bereiken.’

Adeel Mahmood, fractievoorzitter van Nida Den Haag, schrijft: ‘Een beetje ‘raar’ maar toch gefeliciteerd dat Den Haag tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen niet meer verdeeld hoeft te stemmen.’ Volgens Mahmood was er vanuit de achterban al langer de wens om op maar één partij te kunnen stemmen in Den Haag. Dat lijkt Denk te zijn geworden, nadat de partij Islam Democraten eerder dit jaar bekend had gemaakt verder te gaan als lokale afdeling van Denk.

Nida zegt de nieuwe vorm, waarmee ze ‘meer impact’ hoopt te maken in de landelijke politiek, de komende tijd verder uit te werken.