Islamitische Jihad biedt Israël bestand aan na hevig geweld in Gaza

Een Palestijnse man bij een lichaam in het mortuarium in Gaza Stad. Bij de gevechten van de afgelopen twee dagen zijn al 24 Palestijnen om het leven gekomen. Beeld AFP

Het Israëlische leger bestookt al twee dagen doelwitten van Islamitische Jihad in de Gazastrook, die organisatie vuurde in dezelfde tijd zo’n 250 raketten op Israël af. Het zijn de hevigste gevechten in maanden, waarbij 24 Palestijnen om het leven zijn gekomen, onder wie drie kinderen.

De strijd begon na een nachtelijke luchtaanval van Israël op een leider van Islamitische Jihad, Baha Abu al-Atta. Deze is samen met zijn vrouw, die naast hem lag te slapen, om het leven gekomen. Islamitische Jihad reageerde met geweld, maar stelde maandag dat de strijd kan stoppen als Israël geen gerichte dodelijke aanvallen meer uitvoert op personen. Ook eist leider Al-Nakhala dat er een einde komt aan het gebruik van dodelijk geweld bij grensprotesten in de Gazastrook en dat maatregelen worden genomen om de Israëlische blokkade van het gebied te versoepelen.

In een groot deel van Israël stond het dagelijks leven de afgelopen twee dagen stil: de hele dag door klonken tot in Tel Aviv sirenes. In het grensgebied bij Gaza waren de scholen gesloten. Volgens het leger werden de meeste aanvallen onderschept door het raketafweersysteem Iron Dome, maar werden er wel woningen geraakt. Ook in Gaza waren scholen en instellingen dicht. Er was weinig verkeer op straat.

Het is voor het eerst in jaren dat Israël een prominente Palestijnse leider liquideert. Nu lijkt dit beleid, dat eerder was afgedaan als contra-productief, te zijn hervat; op dinsdag is een poging gedaan ook een andere leider van Islamitische Jihad te doden. Akram al-Ajouri overleefde de raketaanval op zijn appartement in Damascus, maar een zoon en kleindochter kwamen om het leven, volgens Syrische staatsmedia.

Hamas buiten schot

Daarnaast is het opmerkelijk dat Hamas door Israël buiten schot wordt gehouden. Tot nu toe werd deze terreurorganisatie, die in de Gazastrook aan de macht is, verantwoordelijk gehouden voor alles wat in Gaza gebeurt. Als Islamitische Jihad raketten afvuurde, antwoordde het Israëlische leger met bombardementen op Hamas-doelen. Als Hamas dat niet wilde, moesten ze Islamitische Jihad maar wat strakker aan de ketting leggen, zo luidde de redenering. Nu probeert het Israëlische leger zich volgens een woordvoerder te beperken tot doelwitten van Islamitische Jihad alleen.

Er is een wereld van verschil tussen de twee jihadistische organisaties. Hamas moet meerdere ballen tegelijk in de lucht zien te houden, en haar verantwoordelijkheid als regering in balans houden met haar toewijding aan het gewapende conflict met Israël. Daarom houdt de organisatie vast aan het broze staakt-het-vuren dat dankzij bemiddeling van Egypte tot stand is gekomen.

Familie van een strijder van Islamitische Jihad rouwen op zijn begrafenis. De man kwam om het leven bij een luchtaanval van Israël. Beeld AFP

Islamitische Jihad hoeft zich niet druk te maken over zaken als salarissen, de economie of scholing, en kan zijn raketarsenaal zonder enige bedenkingen inzetten. Dankzij geld en kennis uit Iran heeft de organisatie zich de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen tot een serieuze gevechtsmachine die 15 duizend strijders telt. Hamas heeft 25 duizend strijders.

Hamas zal zich in eerste instantie niet geroepen voelen om Islamitische Jihad bij te staan in deze gevechten. Als ze zich daar toch toe gedwongen voelt, bijvoorbeeld wanneer het aantal Palestijnse doden stijgt, is de kans groot dat het conflict escaleert en er een nieuwe Gaza-oorlog volgt. Israël zal zeker niet ingaan op het aanbod van Islamitische Jihad, maar het kan een begin zijn voor bemiddeling van Egypte, en eventueel de Verenigde Naties.