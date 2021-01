Islamisten vermoorden honderd Nigerezen, twee Franse militairen in Mali gedood

Frans militair voertuig in Mali (niet het voertuig genoemd in het stuk). Beeld AFP

Er vielen in totaal honderd doden in Tchombangou en Zaroumdareye. Beide dorpen bevinden zich bij Nigers westelijke grens met Mali. Minister van Binnenlandse Zaken Alkache Alhada liet weten dat soldaten naar het gebied zijn gestuurd. Volgens hem was de aanval van zaterdag een wraakactie voor twee jihadisten die werden gedood door dorpelingen. Jongeren uit de twee dorpen probeerden een burgerwacht op te zetten die hen moet beschermen in het onrustige gebied.

Deze regio, Tillabéri, ligt in het gebied tussen Niger, Mali en Burkina Faso, dat in de afgelopen jaren vaak te maken heeft gehad met jihadistische aanvallen. Het is hier officieel verboden om per motor te reizen – het vervoersmiddel dat vaak door de jihadisten wordt gebruikt, meldt de BBC. Delen van Niger liggen ook onder vuur van jihadisten uit Nigeria, dat een bloedige strijd voert met de islamitische terreurgroep Boko Haram. Die vermoordde vorige maand zeker 27 mensen in Nigers zuidoostelijke regio Diffa.

De aanvallen in Tillabéri vonden plaats terwijl er verkiezingen zijn in Niger. De huidige president Mahamadou Issoufou treedt af na twee termen van vijf jaar. Een voormalig minister gaat voorlopig aan kop, een tweede ronde wordt op 21 februari verwacht.

Franse militairen

Het Élysée in Parijs maakte zaterdag bekend dat in buurland Mali twee Franse soldaten zijn omgekomen. Een derde soldaat raakte gewond toen een geïmproviseerd explosief hun pantservoertuig trof.

President Emmanuel Macron heeft met grote droefheid kennisgenomen van het overlijden van Yvonne Huynh en Loic Risser, zo liet zijn bureau weten. Huynh is de eerste Franse vrouwelijke militair die is omgekomen bij de inzet van de Franse troepen in de Sahelregio. De soldaat die gewond is geraakt, verkeert niet in levensgevaar, werd gemeld.

Vijftig Fransen sneuvelden al sinds Frankrijk met meer dan vijfduizend manschappen in 2013 actief werd in de Sahel als onderdeel van Operatie Barkhane. Maandag vonden in Mali nog drie Franse militairen op identieke wijze de dood. Een aan Al-Qaida gelieerde groep heeft daarvoor de verantwoordelijkheid opgeëist.