IS wacht rustig af tot Amerikanen weg zijn

Vanaf diverse kanten in het Amerikaanse defensieapparaat wordt druk uitgeoefend op Trump om geen overhaaste stappen te zetten. Dat zou IS de gelegenheid geven zich even stil te houden en na enige tijd weer op te duiken.

Een van de hoogste Amerikaanse militairen, generaal Joseph Votel, verscheen dinsdag met die boodschap voor de senaatscommissie voor de strijdkrachten. ‘We moeten het netwerk onder druk blijven zetten’, zei hij. ‘Als we dat niet doen, zullen ze in staat zijn terug te keren.’

Votel, hoofd van het Central Command van de strijdkrachten, zei dat hij niet door de president was geraadpleegd voordat die vorige maand met zijn verrassende beslissing kwam de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken. Minister van Defensie Jim Mattis zag daarin aanleiding af te treden.

Waakzaam blijven

‘Het is belangrijk te beseffen dat de strijd tegen IS en andere gewelddadige extremisten niet over is’, aldus Votel. ‘De hard bevochten overwinningen van de coalitie kunnen alleen veilig worden gesteld door waakzaam te blijven tegen het grotendeels uiteengedreven en verspreide IS, dat niettemin de beschikking houdt over leiders, strijders, helpers en een godslasterlijke ideologie.’

In het Pentagon leeft de vrees dat zich Trump zich met zijn aankondiging in de kaart heeft laten kijken, iets wat hij met betrekking tot Afghanistan altijd zijn voorganger Barack Obama heeft verweten. IS kan rustig afwachten tot de Amerikanen vertrokken zijn en dan weer tevoorschijn komen.

Bronnen in het Pentagon wijzen erop dat veel strijders zich hebben teruggetrokken op afgelegen plekken en in dorpen in het noorden en westen van Syrië. Zij houden zich verborgen tot ze weer kunnen hergroeperen. Ook kunnen ze her en der aanslagen plegen.

Wederopstanding

Een dergelijk beeld schetst ook een rapport dat maandag werd uitgebracht door de interne waakhond van het Pentagon. IS blijft een actieve groepering, aldus de inspecteur-generaal van het ministerie, die vooral in Irak, maar ook in Syrië bezig is zich te herstellen van de opgelopen klappen.

‘Zonder aanhoudende druk om het terrorisme te bestrijden kan IS in Syrië binnen zes tot twaalf maanden een wederopstanding beleven en opnieuw enig grondgebied in handen krijgen’, aldus het rapport.

Op het ogenblik controleert IS alleen nog enkele dorpen in het zuidoosten van Syrië, ten oosten van de Eufraat. Volgens Amerikaanse zegslieden is het gebied nog geen 10 vierkante kilometer groot, kleiner dan Central Park in New York. Volgens generaal Votel zitten er nog 1.000 tot 1.500 strijders.

Ondergronds netwerk

In een nieuw VN-rapport wordt eveneens gewaarschuwd voor het blijvende gevaar van IS. De beweging heeft zich omgevormd tot een ondergronds netwerk, met een centraal leiderschap, duizenden strijders en zo’n 300 miljoen dollar tot zijn beschikking. In Irak en Syrië zouden zich nog 128 duizend strijders bevinden, onder wie 3.000 uit het buitenland.

Het rapport van secretaris-generaal António Guterres van de VN werd ingezien door persbureau Reuters. IS wordt erin omschreven als ‘veruit de meest ambitieuze internationale terroristische groepering’. De beweging blijft meer dan wie ook in staat tot het uitvoeren van een ‘grootschalige, complexe aanval’.

In het CBS-programma Face the Nation zei president Trump zondag dat IS in Syrië ‘voor 99 procent verslagen is; we zullen spoedig op 100 zitten’.