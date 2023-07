IS-vrouw Tugba T. staat voor de rechter: ‘Vertelt u nou gewoon, wat deed uw man daar?’

IS-vrouwen in het al-Hawl vluchtelingenkamp in Noord-Syrië, in april 2019. Beeld Getty

Als de rechters proberen te begrijpen hoe de in Utrecht geboren Tugba T. (33) ruim drie jaar overleefde in het kalifaat in Syrië, dan komt het verhoor op de Range Rover. Tugba en haar man bezaten een Range Rover. Zij reden door het stroomdal van de Eufraat, ze gingen winkelen. ‘Je zag niets van IS, alleen de vlaggen.’

De rechters veronderstellen dat Tugba de terreinwagen kon betalen omdat haar man werkte voor Islamitische Staat (IS). Onzin, zegt Tugba. Ze kwamen rond van de opbrengst van een winkeltje dat haar man eerder in Turkije had verkocht. De rechter: ‘U kunt toch niet eindeloos leven van geld van een winkeltje en in een Range Rover rondrijden en de huur betalen?’

‘Het was een Syrische Range Rover’, probeert Tugba.

‘Een Range Rover is een Range Rover, mevrouw’, zegt een van de rechters. ‘Waar komt het geld vandaan?’

‘We hebben het net gered’, zegt Tugba.

Tugba is de eerste verdachte die in Rotterdam terechtstaat van een groep van elf vrouwen die in november 2022 zijn opgehaald uit Syrië. Jarenlang weigerde de Nederlandse regering vrouwelijke IS-gangers te repatriëren. Maar de strafzaak tegen hen dreigde te sneuvelen. Bovendien wisten steeds meer vrouwen de Koerdische kampen in Syrië te ontvluchten.

Dus haalde Nederland de vrouwen die terug wilden alsnog op. De rechtszaak tegen vijf al eerder gerepatrieerde vrouwen eindigde afgelopen voorjaar met lagere straffen dan het OM eiste. Hoger beroep loopt nog.

Extreem beïnvloedbaar

Tugba T., lang los haar, geen hoofddoek, stond als tiener onder behandeling voor psychische problemen. Ze ontmoette ‘gewoon via de chat’ een religieuze Turkse man. Onder zijn invloed radicaliseerde ze. Na hun huwelijk wilde hij met haar naar het kalifaat reizen. Zwanger van hun eerste kind vergezelde Tugba hem in september 2014 naar IS-gebied in Syrië. ‘Ja, is dom', zegt ze. ‘Ik dacht, als ik maar bij hem ben.’

Ze is extreem beïnvloedbaar, blijkt uit psychologisch onderzoek. De vaakst gehoorde opmerkingen in de rechtszaal: ‘Ik wist het niet. Ik heb er niet over nagedacht.’

Zelfs in deze relatief eenvoudige zaak blijkt het lastig om feiten duidelijk te krijgen die zich jaren geleden hebben afgespeeld in Syrië in oorlogsgebied. De rechtbank heeft de geografie van het stroomdal van de Eufraat rond de stad Deir al Zor en het verloop van frontlijnen begrijpelijkerwijs niet scherp. Tugba beperkt zich tot de mededeling dat ze woonde in ‘Syrische dorpjes, gewoon langs de weg’.

Tugba’s echtgenoot is gearresteerd door de Koerden. Waarschijnlijk leeft hij nog. Zeker is dat niet. Tugba’s familie gaat ervan uit dat hij werkte als verkeersregelaar of beveiliger voor IS. Rechter: ‘Vertelt u nou gewoon, wat deed uw man daar?’ Tugba: ‘Gewoon koffie, thee drinken, het is echt hoe ze leven daar. Ik begrijp dat u dat vaag vindt en misschien zijn wij ook raar, maar het is zo.’

Eis: 42 maanden cel

Het OM probeerde het bewijs te sterken met een verklaring van een non-gouvernementele organisatie die informatie verzamelt over Syrische oorlogsmisdrijven. Volgens deze verklaring beloofde Tugba’s man trouw aan IS. Maar de officier van justitie besluit de verklaring op het laatst toch niet te gebruiken: het verhaal rammelt.

Hij eist 42 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. Tugba moet zich verplicht laten behandelen om weerbaarder te worden. Haar advocaat vraagt om vrijspraak: er zou geen bewijs zijn dat het gezin relaties onderhield met IS.

In het Koerdische kamp in Syrië waar Tugba bijna vijf jaar verbleef, werd ze mishandeld door radicale vrouwen omdat ze geen hoofddoek meer draagt. Ze maakt zich zorgen over de religieuze opvoeding van haar kinderen. Die wonen bij haar ouders, die de kinderen willen meenemen naar de moskee. Vanuit de gevangenis in Zwolle probeert Tugba dit te verhinderen. ‘Later mogen ze zelf kiezen wat ze willen.’