IS-verdachte Nawal H.: ‘Hoe wil je mensen leren begrijpen dat extremisme fout is, als je als overheid mensen naar de Taliban stuurt?’

Het door Koerden gerunde kamp al-Hol in het noordoosten van Syrië, waar familieleden van vermoedelijke strijders van Islamitische Staat (IS) worden vastgehouden. Beeld Delil Souleiman / AFP

Nawal H. (37) verwees daarbij onder meer naar de zaak van Sadaf S. uit Zoetermeer, die in 2021 werd veroordeeld tot vijf jaar celstraf vanwege haar eerdere verblijf in het IS-kalifaat. Onlangs besloot de rechter dat Sadaf, die zowel de Afghaanse als de Nederlandse nationaliteit had, haar paspoort kwijtraakt.

‘De Nederlandse overheid zegt tegen een jonge alleenstaande vrouw die geen familie heeft in Afghanistan: als u straks uw straf heeft uitgezeten, sturen we u naar Afghanistan, naar de Taliban. Wat denk je dat dat met medegedetineerden doet?’, vroeg Nawal H. zich hardop af. ‘Hoe wil je mensen leren begrijpen dat extremisme fout is, als je als overheid mensen naar de Taliban stuurt?’

Op de terroristenafdeling (TA) in Zwolle komen vrouwen terecht die zijn betrokken bij terroristische misdrijven. Het idee van een aparte afdeling is dat er geen radicaliserende invloed van extremistische gedetineerden kan uitgaan naar ‘gewone’ gevangenen. Er zijn op de TA ook uitgebreide resocialisatieprogramma’s, gericht op het afzweren van het radicale gedachtegoed.

Nawal H. zit op de TA onder anderen vast met het merendeel van de zeventien IS-vrouwen die in 2022 door Nederland werden gerepatrieerd uit de Koerdische detentiekampen in Syrië. Volgens haar werkt het resocialisatieprogramma er niet goed als na detentie uitzetting dreigt. ‘Er zijn vrouwen bij die studeren aan hun hbo-opleiding, die hun best doen om te rehabiliteren’, vertelde Nawal aan de rechter. ‘En dan komt de IND (de immigratiedienst, red.) en die maakt alles kapot. Dat doet niet alleen iets met mij, maar met alle vrouwen op de TA.’

Dubbele nationaliteit

De IND kan de Nederlandse nationaliteit intrekken van terrorismeveroordeelden die over een dubbele nationaliteit beschikken. Dat geldt ook voor Nawal H., die behalve Nederlandse op papier ook Marokkaanse is. ‘Maar ik ben Nederlander, dat is mijn identiteit. Ik ben in Nederland geboren, mijn vader en moeder zijn Nederlands, mijn opa ligt in Nederland begraven. De Nederlandse overheid heeft ons uiteindelijk gerepatrieerd uit Syrië en mijn zoontje heeft tijdens de reis liggen slapen op de schoot van een Nederlandse militair. Maar bij aankomst in Nederland wordt dan wel gezegd: als het hele juridische circus hier is afgerond, sturen we je naar Marokko.’

De Inspectie Justitie en Veiligheid waarschuwde eerder ook dat dat het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit ertoe kan leiden dat mensen minder gemotiveerd zijn om mee te werken aan begeleiding. Dan is er ‘mogelijk juist oplopende boosheid en frustratie ten aanzien van de Nederlandse overheid en terugtrekking naar het oude (extremistische) netwerk’, schreef de Inspectie in november in een onderzoek over de TA. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschouwt het bovendien als een extra veiligheidsrisico als terrorismeveroordeelden zonder Nederlands paspoort na detentie in de illegaliteit verdwijnen. Die kans is groot, omdat de meeste herkomstlanden niet staan te trappelen om mee te werken aan het opnemen van veroordeelde terroristen.

Schuldbewust

Nawal H. hoorde woensdag 3,5 jaar celstraf eisen, omdat zij volgens justitie in 2015 met haar man afreisde naar het IS-kalifaat en bovendien haar drie kinderen meenam naar het oorlogsgebied. Op 13 april doet de rechtbank uitspraak in haar zaak en die van vier andere vrouwen die deze en volgende week in Rotterdam terechtstaan.

In vergelijking met IS-vrouwen in eerdere zaken leek Nawal zich opvallend schuldbewust. Ze richtte het woord tot ‘iedereen die heeft geleden onder IS’. ‘Ik weet dat door de buitenlanders en vooral de Europeanen daar, dat IS daar iets van legitimiteit en geloofwaardigheid aan heeft kunnen ontlenen. Daar heb ik aan bijgedragen en daar heb ik spijt van.’

Volgens de officier van justitie was het voor het eerst dat hij een verdachte in dit type zaak iets hoorde zeggen over hoe erg de IS-praktijken waren voor de lokale bevolking in Irak en Syrië. ‘Heel goed.’