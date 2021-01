Is Trump strafbaar na zijn telefoontje met de opdracht extra stemmen te ‘vinden’?

‘Jongens, ik heb elfduizend stemmen nodig. Toe, help me nou’, zei Trump in het telefoongesprek. Beeld AFP

In het telefoongesprek probeerde Trump zaterdag Brad Raffensperger, de hoogste verkiezingsfunctionaris in Georgia, met een mengeling van klaagzangen over kiesfraude, een beroep op Raffenspergers lidmaatschap van de Republikeinse partij en nauwelijks verhulde dreigementen zover te krijgen Bidens verkiezingszege terug te draaien. ‘Ik heb maar elfduizend stemmen nodig. Jongens, ik heb elfduizend stemmen nodig. Toe, help me nou’, zegt hij in het gesprek, waarvan Raffensperger een opname naar The Washington Post stuurde.

Het uitgelekte telefoongesprek sloeg in als een bom, vlak voor de stemming in het Congres op woensdag. Dan moet het Congres de verkiezing van Biden bekrachtigen, maar een reeks Republikeinse Congresleden heeft al aangekondigd dat zij bezwaar zullen aantekenen.

Het Democratische Congreslid Adam Schiff noemde het ‘een van de walgelijkste gevallen van machtsmisbruik’ door president Trump. Ook enkele Republikeinen spraken hun afschuw uit over Trumps poging de verkiezingsuitslag te manipuleren. Maar de meesten hielden hun mond. Sommigen beschuldigden juist Raffensperger, omdat hij het gesprek had laten uitlekken.

Verscheidene Democraten drongen aan op een nieuwe afzettingsprocedure tegen de president, die vorig jaar een impeachmentproces overleefde. Maar voor een impeachment is het te laat: Trump resteren minder dan drie weken in het Witte Huis.

Strafrechtelijke vervolging

Trump kan volgens sommige rechtsgeleerden wel strafrechtelijk worden vervolgd onder federale wetten en de wetgeving van Georgia wegens een poging aan te zetten tot kiesfraude. Extra belastend voor Trump is dat hij in het gesprek Raffensperger lijkt te bedreigen. Hij waarschuwde Raffensperger dat die een ‘groot risico’ liep als hij vasthield aan zijn constatering dat er geen sprake was geweest van kiesfraude.

Zolang Trump in het Witte Huis zit, is hij veilig. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat – zeker onder Trump – uit van de redenering dat een zittende president niet kan worden vervolgd.

Maar ook na het aftreden van Trump blijven er obstakels. Een ervan is dat een eventuele aanklager moet aantonen dat Trump ‘moedwillig’ heeft aangedrongen op het veranderen van de uitslag, hoewel hij wist dat daar geen basis voor was. In het telefoongesprek wijst Trump er herhaaldelijk op dat hij ‘dik heeft gewonnen’. Daarbij beroept hij zich op allerlei geruchten over dode kiezers, geknoei met stemcomputers en andere theorieën waarvan niets overbleef na twee hertellingen en andere controles. De ene na de andere rechter verwierp Trumps klachten.

Kun je je er dan nog op beroepen dat je werkelijk geloofde dat jou die stemmen zijn ontstolen? ‘Nee’, concludeert Michael Bromwich, ooit inspecteur-generaal bij het ministerie van Justitie, op Twitter. ‘Dan is zijn beste verdediging: krankzinnigheid.’

Trump zal ook moeten kunnen bewijzen dat het klopt dat ‘beëdigde accountants’ hebben vastgesteld dat er tienduizenden frauduleuze stemmen zijn uitgebracht, zoals hij in het gesprek herhaaldelijk zegt. Als hij die verklaringen niet kan overleggen, wordt het moeilijk te betogen dat hij te goeder trouw handelde.

Gratie

Een bijkomend argument tegen Trump zou kunnen zijn dat diens stafchef Mark Meadows in het telefoongesprek (met instemming van de president) suggereert dat Trumps advocaten met het team van Raffensperger gaan zitten om te bekijken welke aantijgingen van fraude kloppen en welke niet. Op die manier zouden beide partijen ‘een compromis’ moeten vinden. Dat is volgens de Democraten een duidelijke poging het tellen te beïnvloeden.

Mogelijk zal Trump zich bij voorbaat proberen in te dekken door zichzelf vlak voor zijn vertrek uit het Witte Huis gratie te verlenen. Maar het is twijfelachtig of zo’n pardon geldig is.