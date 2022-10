Is Starlink echt de toekomst van het vrije internet, of weer een geopolitiek machtsspeeltje voor Musk?

Internet via de satelliet maakt autocraten wereldwijd zenuwachtig. Starlink van Elon Musk is nu al actief in Oekraïne, en binnenkort misschien ook in Iran. Wat wil hij ermee? En is dit het begin van een werkelijk vrij internet?

Elke succesvolle revolutie heeft zijn eigen communicatiemiddel: van de boekdrukkunst in de Reformatie tot sociale media tijdens de Arabische Lente. Een nieuwe manier om met elkaar in contact te komen (en te blijven), geeft revolutionairen een krachtig middel om de heersende orde uit te dagen. Niet gek dat het Iraanse regime de laatste tijd regelmatig het internet afsluit rondom demonstraties.

De Amerikaanse regering wil de demonstranten nu te hulp schieten met een opvallend nieuw communicatiemiddel. Starlink, het systeem voor satellietinternet van techondernemer Elon Musk, zou de Iraniërs moeten helpen om hun regering omver te werpen.

Iraanse autoriteiten kunnen Starlink namelijk, in tegenstelling tot kabelinternet, niet zomaar blokkeren of censureren. De Starlinkverbinding loopt van een grondstation, via een satelliet naar een schotel op de grond. Bij de nieuwste generatie satellieten hoeft het grondstation niet eens in de buurt van de schotel te zijn, autoriteiten kunnen het dataverkeer dan niet zomaar onderbreken.

Starlink heeft ook in de oorlog in Oekraïne al een belangrijke rol kunnen spelen. In grote delen van het land is de internetverbinding via kabel verbroken als gevolg van beschietingen. Burgers en militairen zijn van het systeem afhankelijk om thuis of op het slagveld informatie te verzenden en ontvangen.

Musk lijkt Starlink te positioneren als hét communicatiemiddel van de vrije wereld. Een satellietnetwerk dat autocraten wereldwijd de stuipen op het lijf moet jagen. Er zit zelfs een snufje in van wat het internet volgens zijn grondleggers had moeten zijn: een open, democratisch en decentraal netwerk dat burgers over de hele wereld in staat stelt om op gelijke voet met elkaar te communiceren. Is dat echt wat Musk met Starlink wil bereiken, of blijft het internet zoals we het al kennen?

1 | Wat is de filosofie achter Starlink?

Volgens Starlink zelf is dat simpel: snel en betaalbaar breedbandinternet in afgelegen gebieden. Het is het mantra dat Musk en andere betrokkenen bij Starlink keer op keer herhalen. Met de inzet in Oekraïne en Iran lijkt daar nog een aspect bij te komen: verbinding op plekken waar anderen proberen die te blokkeren.

Dat zou aansluiten bij een ideaal dat Musk regelmatig bepleit: het internet als een vrijplaats voor meningen en ideeën, waar iedereen kan zeggen wat ‘ie wil. Dat is volgens Musk zelf de voornaamste reden waarom hij Twitter heeft gekocht. Hij is het niet eens met de uitsluiting van mensen als Donald Trump, en wil als eigenaar van Twitter zo ongeveer alle uitingen toestaan. Maar voor zover bekend heeft hij Starlink nooit gepresenteerd als middel om zo’n radicale vrijheid van meningsuiting te bereiken.

Waarschijnlijk is de bestaansreden van Starlink aanzienlijk banaler. SpaceX, het ruimtevaartprogramma van Musk dat de satellieten bouwt, heeft met Starlink een betrouwbare inkomstenbron zolang ruimtereizen nog niet genoeg opbrengen. Musk heeft in het verleden openlijk toegegeven dat hij met de inkomsten van Starlink uiteindelijk een reis naar Mars wil financieren. In de algemene voorwaarden van Starlink staat zelfs al onder welke voorwaarden men het op Mars kan gebruiken.

2 | Wat kan Starlink betekenen voor protestbewegingen zoals in Iran?

Autoritaire staten lijken er in ieder geval bang voor te zijn. Rusland heeft meermaals gedreigd dat Starlink een legitiem militair doelwit is nu Oekraïne het voor oorlogsdoeleinden inzet. Musk vertelde onlangs aan de Financial Times dat regering in Beijing hem had verzocht het systeem niet in China te verkopen. Een uitspraak uit 2015 doet vermoeden dat hij aan dat verzoek zal voldoen: ‘Als ze boos op ons worden, kunnen ze onze satellieten opblazen. Dus ik denk dat we daar niet moeten uitzenden.’

Dat het internet via Starlink meer mensen bereikt, is volgens mediatheoreticus Gert Lovink niet het gevaarlijkste voor autocraten. ‘De toegevoegde waarde zit hem vooral in het uploaden van informatie.’ Zo kunnen video’s van ordetroepen die met geweld een demonstratie neerslaan nog sneller de wereld over gaan.

Voordeel van Starlink is dat het aanzienlijk lastiger is om het signaal te verstoren, aldus Alexander Klimburg, hoofd van het Centrum voor Cybersecurity bij het World Economic Forum. De Russen lijken daar in Oekraïne tot nu toe niet in te slagen.

Er zijn voor de demonstranten nog wel praktische problemen. In landen als Iran en Noord-Korea zijn schotels nu al verboden, de Starlink-ontvangers ongezien naar binnen smokkelen en installeren zal niet makkelijk zijn.

3 | Wie kijkt er allemaal over je schouder mee?

Dat weet je natuurlijk nooit precies. Maar de Amerikaanse overheid is in ieder geval nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het systeem. De inzet in Oekraïne en Iran wijst erop dat de Amerikanen nog steeds nauwe banden onderhouden met SpaceX. Ronald Prins, oprichter van cyberveiligheidsbedrijf Hunt & Hackett, denkt dat de Amerikanen niet eens een technisch achterdeurtje nodig hebben in het systeem. ‘Ze zouden ook informatie direct van mensen bij Starlink kunnen krijgen.’

Prins en Klimburg vermoeden dat ook andere geheime diensten met een beetje hackkunst wel binnen kunnen komen. Een Belgische hacker slaagde er afgelopen zomer in om de schotel te hacken en toegang te krijgen tot het systeem van een individuele gebruiker. Een hack van een grondstation, wat nog meer toegang zou opleveren, is zeker niet uitgesloten.

Alle communicatie via Starlink is inmiddels versleuteld, maar een hack kan volgens Prins alsnog interessante informatie opleveren: ‘Wie communiceert er met wie, vanuit waar, en op welke manier?’ Aan de signalen kan bovendien afgeleid worden waar op de grond de schotel zich bevindt. Waan je niet onbespied, ook niet op Starlink.

4 | Wat gaat Starlink de wereld (en Musk) opleveren?

Een fundamenteel vrij internet waarschijnlijk niet, denkt Lovink. ‘Daarvoor is zo’n satellietverbinding te omslachtig en te duur.’ Volgens Lovink kan Musk met Starlink grofweg twee kanten op: hij gaat er zo veel mogelijk geld mee verdienen, of hij gaat het inzetten om geopolitieke doelen te bereiken. ‘Bevordering van een fundamenteel vrij internet staat haaks op beide doelstellingen.’

Voor een vrij internet zou het immers betaalbaar moeten zijn, en dat is Starlink met 85 euro per maand nu niet. Gebruik om geopolitieke doelen in Oekraïne of Iran te behalen zou de neutraliteit van het systeem onderuit halen. Zolang de Amerikaanse regering betaalt voor de inzet van Starlink in Oekraïne, slaat Musk twee vliegen in een klap. Hij verdient er geld aan, en positioneert zichzelf als geopolitieke speler.

Zolang dat zo blijft, is het uitkijken voor autocraten. Ze kunnen Starlink wellicht hacken of de schotels opsporen, maar volgens Klimburg zal het uiteindelijk onmogelijk zijn om het volledig plat te leggen. ‘In een land als Iran kunnen een paar schotels al genoeg zijn. En Starlink is niet het enige systeem, er komen er meer aan.’