IS-salarisstroken in bezit van OM moeten dienen als bewijsmateriaal tegen Nederlandse Syriëgangers

De salarisstroken, die als belastend bewijsmateriaal gelden, worden op het moment ingezet in tenminste één strafzaak tegen een Syriëganger – de 23-jarige Maseh N. uit Noordoostpolder die vorig jaar uit Syrië terugkeerde. ‘Op de documenten staan de namen van strijders en de betalingen die aan hen gedaan zijn’, zegt een OM-woordvoerder. ‘Er staat ook andere persoonlijke informatie op, maar daar kunnen we nu niet over uitweiden.’

Tot nu toe is het nagenoeg onmogelijk om na te gaan wat Syriëgangers precies hebben uitgespookt in het kalifaat. Veel terugkeerders verklaren dat ze er niks verkeerds hebben gedaan. De salarisstroken kunnen volgens de OM-woordvoerder in elk geval aantonen dat iemand daadwerkelijk lid is geweest van IS. Of ze ook andere zaken aan het licht brengen die tot een zwaardere strafoplegging kunnen leiden, valt nog niet te zeggen.

Hoeveel salaris Nederlandse Syriëgangers van IS ontvangen, hangt af van hun rol en vaardigheden. VN-rapporteurs, die zich baseren op verklaringen van oud-leden van IS, becijferden dat het IS-salaris uiteen kan lopen van 50 euro per maand voor de laaggeschoolde leden, tot 1.500 euro per maand voor hooggeschoolden. Ook ontvangen mannelijke IS-leden een maandelijkse toeslag van tussen de 25 en 50 euro per vrouw en kind.