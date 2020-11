Is ‘Roekeloze Roan’ (20) de aanjager van het geweld in de Nederlandse wereld van de drillrap?

Is de 20-jarige Roan W. uit Zaandam de aanjager van het fatale geweld in de drillrapwereld in Nederland? Vandaag buigt de rechtbank in Den Haag zich over de moord op een 19-jarige jongen in Scheveningen. Ook nu wordt de naam van Roan W. genoemd. Wie is hij?

De 20-drillrapper Roan W. uit Zaandam zit nog maar een paar weken gevangen als hij zijn fans in de buitenwereld laat weten dat hij alwéér wordt verdacht van ‘murder en shit’.

W.’s gepoch klinkt uit de luidspreker van een telefoon. Een vriend van W. heeft het telefooncontact gefilmd en op het socialmediaplatform Snapchat geplaatst. Daar vindt het snel zijn weg naar duizenden fans van drillrap, een muziekgenre dat het afgelopen jaar de aandacht trok vanwege verheerlijking van messenbezit en -geweld.

De moord waar W. het over heeft, vond afgelopen zomer plaats. Op 10 augustus wordt op de Pier in Scheveningen de 19-jarige Rotterdammer Cennethson ‘Chuchu’ Janga doodgestoken. Al snel wordt duidelijk dat Janga het slachtoffer is geworden van een uit de hand gelopen vete tussen rivaliserende drillrapgroepen. Twee verdachten, onder wie W., worden opgepakt. Een derde verdachte is nog altijd voortvluchtig. Dinsdag dient in de rechtbank in Den Haag de eerste zitting in deze moordzaak.

Messenbezit onder jongeren

Na de steekpartij in Scheveningen werd drillrap onderwerp van landelijke aandacht. In de teksten, videoclips en socialmedia-uitingen van drillrappers spelen messen een belangrijke rol en worden rivalen met dodelijk geweld bedreigd. Politie, jongerenwerkers en ouders houden het muziekgenre hierom verantwoordelijk voor een wijdverbreide cultuur van messengeweld en -bezit onder jongeren. Bewijs hiervoor vinden ze in alarmerende cijfers. Zo blijkt uit politieonderzoek dat het aantal steekincidenten onder jongeren in de afgelopen drie jaar ruim is verdrievoudigd – van 160 steekpartijen in 2017, naar 380 in 2019. En afgelopen weekeinde bracht RTL Nieuws in kaart dat het aantal middelbare scholieren dat werd geschorst of van school is gestuurd vanwege wapenbezit in de afgelopen drie schooljaren is verdubbeld – van 178 leerlingen in 2017 naar 358 in 2019.

Om dit geweld in te dammen, kondigde het kabinet deze maand een ‘Actieplan Wapens en Jongeren’ aan, waarmee de komende twee jaar het messenbezit en -gebruik onder jongeren moet worden aangepakt. Gedacht wordt aan een landelijk messenverbod voor jongeren, preventief fouilleren en kluisjescontroles op scholen. Ook geweldsverheerlijking op internet moet worden tegengegaan. Het kabinet kijkt hierbij nadrukkelijk naar drill-videoclips die jongeren ‘op een negatieve manier’ zouden beïnvloeden. Hostingbedrijven zou gevraagd moeten worden om beelden van illegaal wapenbezit offline te halen.

Roekeloze Roan

Een drillrapper die de verheerlijking van messengeweld niet onder stoelen of banken steekt, is Roan W. De Zaandammer geldt in het drillrapwereldje als een belangrijke speler, iemand die zijn artiestennaam RR eer aandoet. RR is kort voor Roekeloze Roan, en roekeloos is de bijna twee meter lange W. zeker. Dit is de derde keer dat W.’s naam als verdachte opduikt bij een ernstig steekincident – twee daarvan kenden een fatale afloop.

In 2017 zat W. twee weken vast in de moordzaak van de 16-jarige Nick Bood. Bood, die af en toe drugs dealde, had ruzie gekregen met vrienden van W. over een niet geleverde partij wiet ter waarde van 200 euro. Uit wraak werd Bood doodgestoken door een 15-jarige jongen. Wat W.’s rol was bij deze steekpartij is nooit helemaal opgehelderd. Wel staat vast dat W. ter plaatse was.

Niet lang daarna laat W. van zich horen als drillrapper. W., die het goed deed op school en vroeger vaak op de skatebaan te vinden was, brengt onder meer het nummer De dood van shh uit waarin hij rapt dat Bood zijn verdiende loon kreeg. Rond die tijd sluit hij zich aan bij de Amsterdamse drillrapgroep EDG – Elke Dag Geld. EDG is berucht om het hoog aantal gescoorde ‘punten’, waarmee ernstige geweldsdelicten worden bedoeld. Op sociale media gaan diverse filmpjes rond waarin fans de leden van EDG allerlei messengeweld toeschrijven. Vooral W. wordt genoemd als een van de EDG-leden met de meeste punten.

Steekpartij in Oostzaan

Afgelopen januari is W. aanwezig op een huisfeestje in Oostzaan. Plotseling breekt er een gevecht uit tussen een deel van de jeugdige feestgangers. Een 19-jarige jongen wordt in het bovenlichaam gestoken. Hij wordt in het ziekenhuis opgenomen met een klaplong. Het slachtoffer wijst W. aan als dader. Een week later wordt de drillrapper opgepakt en vindt de politie een machete bij hem.

Halverwege mei wordt W.’s voorlopige hechtenis geschorst en komt hij in afwachting van zijn rechtszaak op vrije voeten. W. neemt een nieuwe videoclip op – First Day Out – waarin hij rapt dat geweld ‘sinds jong’ al zijn problemen heeft opgelost. W. heeft inmiddels ook banden aangeknoopt met de rappers van 73 de Pijp, een andere beruchte drillrapgroep uit Amsterdam. Samen met leden van 73 de Pijp begint W. openlijk de confrontatie te zoeken met de Rotterdamse drillrapgroep 24, die op het punt staat landelijk door te breken. De confrontatie vindt vooral plaats op sociale media zoals Snapchat en Instagram, waar de dreigementen over en weer vliegen. De ruzie draait in een notendop om de vraag wie de gevaarlijkste drillrapgroep van Nederland is. Volgens ingewijden heeft vooral 73 de Pijp iets te bewijzen – zij hebben nog niet zo heel veel ‘punten’ gescoord en willen tegen het Rotterdamse 24 hun slag slaan.

De confrontatie in Scheveningen

Op zondag 9 augustus vindt op de Pier in Scheveningen een eerste confrontatie plaats tussen de drillrappers uit Amsterdam en Rotterdam. Filmpjes van die dag laten zien hoe een lid uit de entourage van 73 de Pijp in elkaar wordt geslagen door jongens die ‘dit is 24!’ roepen – een verwijzing naar 5324, een openbaarvervoerszone in Rotterdam waar de drillgroep 24 zijn wortels heeft.

De volgende dag treffen de drillrappers elkaar weer op de Pier in Scheveningen. Ook hier worden filmpjes van gemaakt. Een daarvan laat zien hoe een groepje jongeren het gillend en schreeuwend op een rennen zet. In het tumult wordt de 19-jarige Rotterdammer Cennethson ‘Chuchu’ Janga neergestoken. Onder het oog van honderden strandgangers zakt hij in elkaar en overlijdt korte tijd later.

Voor drillmuziekfans, die zich massaal in de comments onder videoclips op Instagram en YouTube ophouden, bestaat er geen twijfel over de schuldvraag: RR heeft volgens hen alweer een dodelijk punt gescoord.