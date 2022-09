Is prijscompensatie de panacee tegen alle inflatiepijnen?

Menno Draaijer in de haven van Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Natuurlijk maakt ook Menno Draaijer (52) zich weleens zorgen als hij hoort over die torenhoge inflatie. Dan denkt hij aan die ‘oudjes met hun AOW’tje’ of die alleenstaande kassamedewerker met een minimumloon. Maar Draaijer denkt nooit: hoe moet dat nu met Draaijer? Want hij weet: hoe hard de prijzen ook stijgen, hij heeft er niet minder door te besteden. Dankzij de automatische prijscompensatie in zijn cao stijgt het loon van de Rotterdamse havenarbeider namelijk mee met de inflatie. Dat betekent dat hij in januari zo’n 10 procent opslag tegemoet kan zien.

Draaijer is daarmee een van de weinige Nederlanders die nu niet met klamme handen door supermarktfolders bladert. Maar als het aan vakbond FNV ligt, krijgt iedere werkende zo’n automatische inflatiecorrectie. In een poging die bij de NS af te dwingen, leggen spoorwegmedewerkers vrijdag opnieuw het treinverkeer stil. Hoewel het eerder nog ondenkbaar leek dat de vakbeweging het gedaan zou krijgen, kwam de NS-directie woensdag over de brug. Er valt te praten over ‘hoe om te gaan met de onzekerheid van inflatieontwikkeling’.

Daarmee is de automatische prijscompensatie (apc), een term die alleen bij oudere generaties nog een belletje doet rinkelen, terug van nooit helemaal weggeweest. In de jaren zeventig hadden vrijwel alle cao’s het prijsmechanisme. Om de koopkracht op peil te houden werden de lonen automatisch geïndexeerd voor de prijzen. Omdat die ook toen door het dak gingen, werd dat mechanisme de basis voor de beruchte loon-prijsspiraal: werkgevers berekenden de gestegen lonen door in hun prijzen. Dat leidde weer tot hogere lonen. Uiteindelijk belandde Nederland in een recessie.

Akkoord van Wassenaar

Om de impasse te doorbreken, sloten vakbeweging, werkgevers en kabinet in 1982 het Akkoord van Wassenaar. In ruil voor een kortere werkweek verdween de apc uit vrijwel alle cao’s. Alleen in een handvol sectoren bleef die behouden. Zo ook in de havens, waar de vakbond nog sterk vertegenwoordigd is en mannen als Draaijer ‘de kracht van het collectief tenminste vasthielden’. Dit jaar kwamen daar dertien nieuwe sectoren bij, waaronder de schildersbranche, kinderboerderijen en academische ziekenhuizen.

Het is een ontwikkeling die werkgevers met argusogen bekijken. Zij willen hun personeel best de winter door helpen, maar liever met een eenmalige compensatie – als het even kan belastingvrij – dan met een verhoging van het cao-loon. Daar zitten ze immers nog jaren aan vast. Daarover zouden zij graag een nieuw sociaal akkoord sluiten met vakbeweging en kabinet, maar de vakbond lijkt daar niet voor te porren. Nu de arbeidsmarkt krapper is dan ooit, voelt die dat er meer in het vat zit dan een eenmalige gift.

En daar is best wat voor te zeggen, vindt arbeidseconoom Ronald Dekker van TNO. Want de lonen mogen dan voor het eerst sinds de kredietcrisis weer fors stijgen, gecorrigeerd voor inflatie daalden ze zelden zo hard. ‘En die koopkrachtdaling is al langer gaande’, stelt Dekker. ‘In de kranten las je afgelopen jaren over die 1,5 procent loonsverhogingen, maar afgezet tegen de inflatie zijn er regelmatig loondalingen afgesproken. Dus is een inhaalslag nodig.’

Minder winst?

Het kabinet toonde zich eerder ook voorstander van koopkrachtreparatie via de lonen, maar waarschuwde in een adem door dat een automatische indexering de inflatie kan aanwakkeren. Dekker deelt die angst niet. ‘Werkgevers hoeven die hogere loonkosten niet door te berekenen in hun prijzen, ze kunnen ook genoegen nemen met minder winst.’ Bovendien kunnen hogere loonkosten een prikkel zijn te automatiseren. Daardoor komt er minder vraag naar arbeid: geen overbodige luxe op een oververhitte arbeidsmarkt.

Daar denken de werkgevers zelf wel anders over. Sterker nog: werkgevers die eerder dit jaar nog akkoord gingen met de apc, proberen er nu soms al onderuit te komen. Zo praten de schildersbedrijven met de bonden over aanpassing van de afspraken. De directeur van de Stichting Maasveren stelde onlangs in NRC dat hij iets langer had moeten nadenken voordat hij instemde met een automatische prijscompensatie voor de schippers voor de veerponten tussen Nijmegen en Den Bosch.

Wie er zeker van wil zijn dat inflatie de koopkracht niet uitholt, kan emigratie naar België overwegen. Daar kennen ze al sinds jaar en dag een ‘automatische loonindexering’. Dat betekent dat het salaris van hoogleraar sociale economie Ive Marx van de Universiteit van Antwerpen, net als dat van andere overheidsambtenaren, afgelopen jaar al drie keer een sprong van 2 procent maakte. ‘Dat inflatiecijfer wordt vóór indexatie overigens nog wel gecorrigeerd voor de prijsstijgingen van alcohol, benzine en rookwaar’, zegt Marx. ‘Want daar wil de werkgever niet aan meebetalen.’

Arbeidsrust niet gegarandeerd

Toch blijkt die inflatiecorrectie geen garantie voor arbeidsrust: de Belgische vakbonden hebben voor 9 november een landelijke stakingsdag aangekondigd. Terwijl werkgevers zuchten en steunen onder de loonkosten, vinden de bonden dat het wel wat meer mag: zij willen naast prijsindexatie nog een extra loonsverhoging. ‘De thermostaat mag dit najaar dan wel laag blijven’, zegt Marx, ‘het belooft ook in België een hete herfst te worden.’

Havenarbeider Draaijer verwacht niet dat zijn werkgever met de huidige inflatiecijfers zal afzien van de inflatiecorrectie. Het is immers vastgelegd in de cao. ‘Mocht dat toch gebeuren, dan ontstaat er een heel ander probleem’, zegt Draaijer. ‘Dan klagen de mensen straks niet dat de boodschappen in de schappen zo duur zijn, maar dat er überhaupt geen boodschappen meer zijn. Want dan leggen wij gewoon het werk neer.’