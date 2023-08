Is oproepen tot een blokkade strafbaar? Rechter doet vandaag uitspraak in veelbesproken zaak Extinction Rebellion

Acteur Sieger Sloot (grijs pak) en andere gedaagden voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen acht klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR). Den Haag, 19 juli 2023. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Het Openbaar Ministerie heeft tegen zeven verdachten taakstraffen geëist van 60 tot 90 uur. Voor de achtste verdachte vraagt het OM vrijspraak, omdat die alleen actief was in een groepschat met deelnemers die al hadden besloten dat ze zouden meedoen aan de A12-blokkade. Dat kan volgens justitie niet worden opgevat als opruiing.

Met die blokkades, precies tussen het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken in, protesteerde XR tegen overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. De acht verdachten ontkennen niet dat ze online hebben opgeroepen tot deelname aan de acties op 26 november 2022 en 28 januari 2023, en dat ze daarbij het woord ‘blokkade’ hebben gebruikt. De belangrijkste vraag die de driekoppige Haagse rechtbank daarom moet beantwoorden, is of zo’n oproep uitgelegd kan worden als simpelweg een aansporing om te komen demonstreren (niet strafbaar) of als een oproep tot deelname aan een wegblokkade (wel strafbaar).

De arrestatie van de klimaatactivisten in januari, vlak voor de demonstratie van 28 januari, leidde destijds tot veel ophef. Het Openbaar Ministerie verdedigde de actie door te wijzen op het ‘gevaarlijke en ontwrichtende’ effect van de blokkades. Het College voor de Rechten van de Mens sprak juist van een ‘zeer zwaar middel dat niet makkelijk te rechtvaardigen valt’. De arrestaties zouden volgens het college een ‘verlammend effect’ kunnen hebben: anderen kunnen ontmoedigd worden om aan de demonstratie deel te nemen. Dat zou een inperking van hun recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzaam protest kunnen betekenen.

Extra maatregelen

Bovendien kregen de acht na hun arrestatie allemaal een gebiedsverbod opgelegd, waardoor ze niet bij de demonstratie konden zijn. De activisten vinden dat het OM daarmee hun demonstratierecht heeft geschonden. Een maand later oordeelde de rechter dat drie van hen inderdaad onterecht een gebiedsverbod hadden gekregen. In mei maakte de rechter een einde aan het gebiedsverbod van de vijf anderen, omdat ook dat niet proportioneel was.

Twee activisten, Sieger Sloot en Lucas Winnips, worden naast opruiing ook verdacht van vernieling, omdat ze met afwasbare krijtspray de woorden ‘Stop Fossiele Subsidies’ in de tunnelbak van de A12 hebben gespoten. Winnips hield zich op 28 januari bovendien niet aan het opgelegde gebiedsverbod.

Blokkade of demonstratie

Tijdens de zitting twee weken geleden wilde de rechtbank vooral van de verdachten weten waarom ze het woord blokkade in de mond namen, als ze van plan waren om vreedzaam te demonstreren. Winnips noemde de blokkade geen doel op zich. ‘We willen demonstreren op een plek waar dat relevant is. Het is heel gevaarlijk om tussen rijdende auto’s te demonstreren, dus wil je dat daar doen, dan zal op de een of andere manier de weg geblokkeerd moeten worden.’ Zijn medeverdachte Jelle de Graaf sprak van een kwestie van ‘goede marketing’. ‘Bij een blokkade komen mensen wel, bij een demonstratie komen mensen niet.’

Het OM daarentegen wees op het zogenoemde Blokkeerfriezenarrest. Hoewel de blokkeerders in die zaak juist een demonstratie (tegen Zwarte Piet) wilden voorkomen, vond de officier van justitie de zaken wel degelijk vergelijkbaar. ‘Het was ook een blokkade met het doel anderen de weg te versperren, en zo anderen te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden.’

Controversieel

Hoe de rechter vandaag ook oordeelt, een controversieel vonnis zal het vrijwel zeker zijn. Een veroordeling zal voeding zijn voor de hardnekkige indruk dat politie en justitie veel harder optreden tegen klimaatactivisten dan tegen bijvoorbeeld boeren. Ook onder mensenrechtenvoorvechters, die al langer waarschuwen dat het demonstratierecht in Nederland onder druk staat, zal zo’n waarschijnlijk vonnis slecht vallen.

Burgemeesters zitten juist met de handen in het haar door de verstorende acties van klimaatactivisten, en zijn op zoek naar manieren om potentieel onveilige demonstraties in het gareel te houden.