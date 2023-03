Is Nederlandse stroom in 2030 bijna volledig groen? Het laatste stukje wordt lastig

Windmolenpark van Vattenfall in Wieringermeer-Kreileroord. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Als Nederland in het huidige tempo windturbines en zonneparken blijft bijplaatsen, is 90 procent van alle elektriciteit tegen het eind van het decennium duurzaam, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen.

Hoewel andere kenners iets minder optimistisch zijn (de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie en het Planbureau voor de Leefomgeving gaan uit van 85 procent in 2030), gaat de vergroening van de stroomsector veel sneller dan waar het Klimaatakkoord enkele jaren geleden nog van uitging. Toen werd gerekend dat in 2030 driekwart van alle elektriciteit groen is.

Gascentrales vol aan

Goed nieuws dus, maar als altijd is daar een addertje: zelfs als 90 procent van de stroom straks groen is, zullen gascentrales in 2030 volop blijven draaien, zegt Visser. Dat komt doordat Nederland op ‘groene’ stroomdagen veel elektriciteit exporteert, domweg omdat we er teveel van hebben.

Maar ook op dagen dat zon en wind geen energie opleveren, moet het land blijven draaien. En dat kan alleen op gascentrales, die dan gewoon aan gaan. Dit leidt tot een ogenschijnlijk vreemde rekensom: ‘Zelfs met 120 procent hernieuwbare opwek, zul je nog fossiele centrales nodig hebben’, zegt Visser.

Niettemin zijn de jongste cijfers gunstig: vorig jaar was 40 procent van de elektriciteit groen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. Dit jaar zal Nederland richting de helft kruipen, verwacht Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), omdat de bouw van windparken en zonnevelden onverdroten doorgaat.

Ook tegenstanders van biomassa kunnen iets meer tevreden zijn, omdat het aandeel houtachtige brandstoffen in energiecentrales afgelopen jaar is gedaald. Dit komt deels doordat het kabinet een stop heeft gezet op nieuwe subsidies en vooral doordat zon en wind groeien als kool.

Maar het duidelijkst is de daling van fossiele energiebronnen: sinds 2019 is een fikse knik omlaag zichtbaar en glijdt het aandeel kolen en gas via de groene piste richting het dal der vergetelheid.

Om ook het laatste restje fossiel uit het systeem te persen, is ‘meer flexibiliteit in het systeem’ nodig, zeggen experts. Dit betekent dat bedrijven en burgers hun verbruik beter moeten afstemmen op het aanbod.

Nu is er vaak ’s nachts veel groene windstroom beschikbaar (als het waait tenminste). Doordat de vraag dan laag is, is er geregeld een overvloed aan goedkope groene stroom. Voor zonnepanelen geldt dat overdag in het voorjaar en de zomer vaak heel veel elektriciteit wordt geleverd.

Overschotten betekenen: lage prijzen. Maar het loopt bepaald nog niet storm met bedrijven die hun processen laten meedeinen op de groene golven, bleek vorige week uit cijfers van netbeheerder Enexis.

Van der Gaag van de NVDE denkt dat dit snel gaat veranderen, omdat de prijsverschillen groeien. Stroom is (extreem) duur als gas- en kolencentrales de kar moeten trekken. En als de groene energie juist het land binnen klotst, zijn de prijzen laag. Uit een onderzoek van energieadviesbureau Recoy bleek dat vorig jaar de duurste elektriciteit rond de 1.200 euro per megawattuur kostte, terwijl afname van de goedkoopste stroom 500 euro kostte.

Dit zijn extremen, maar het gat tussen duurste en goedkoopste stroom groeit. ‘Rond 2030 valt er serieus geld te verdienen met flexibel gebruik van elektriciteit’, denkt Van der Gaag, omdat het aandeel goedkope groene stroom tegen die tijd nog groter is.

Maar het zal niet vanzelf gaan, denkt de NVDE. De overheid moet volgens de organisatie flexibel gebruik van elektriciteit daarom stimuleren, net als de opwek van elektriciteit met bijvoorbeeld groene waterstof. Door elektriciteitscentrales om te bouwen van gas naar waterstof, kunnen ze bijspringen in tijden van een tekort aan wind- en zonnestroom. Energiebedrijf RWE heeft hiertoe al plannen.

Mooi in theorie, maar in de praktijk zal er nog weinig terechtkomen van waterstofgestookte centrales, zegt Visser. Domweg doordat er niet genoeg groene waterstof is en ook omdat het te duur is. Geen bedrijf zal grootschalig investeren in een dure waterstofcentrale als die maar een paar honderd uur per jaar kan draaien.

Wil die businesscase kloppen, zegt Visser, dan moet de piekprijs nog veel hoger liggen dan de 1.200 euro van nu. Hoe hoog, dat weet volgens Visser niemand. En dat maakt investeren lastig: ‘Het is nu een casino.’

Is het niettemin tijd voor een schouderklopje? Nederland was jarenlang achterblijver en die afstand is deels ingehaald. Toch gaapt er nog altijd een gat tussen de vergroening van elektriciteit en andere vormen van energieverbruik, die veel groter zijn. Zoals transport (ongeveer een kwart) en de verwarming van gebouwen en industriële processen (ongeveer de helft).

Dat wordt zichtbaar als we kijken naar Green Energy Day. Dat is de dag waarop in theorie alle groene energie is verbruikt.

De Nederlandse Green Energy Day werd vorige week ‘gevierd’. Maar als je de energie opsplitst naar bijvoorbeeld warmte en elektriciteit, dan valt deze dag voor warmte al op 2 februari. En als alleen naar stroom wordt gekeken ergens half juni. Dit laat zien dat er nog veel moet worden gedaan.