Is mijn kind gameverslaafd? ‘Ouders mogen best paal en perk stellen’

Beeld Matteo Bal

Kinderen die zich rot voelen als ze niet kunnen gamen, hun huiswerk niet doen en geen oog meer hebben voor andere hobby’s. Gamen is hartstikke leuk, maar sommige jongeren verliezen zich erin. Volgens het Trimbosinstituut vertoont 3 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs verslavingskenmerken. Vooral jongens zijn de pineut.

Het is een internationaal fenomeen. Vorig jaar benoemde de Wereldgezondheidsorganisatie een spelverslaving officieel al een psychische stoornis.

Is overmatig gamen echt een ziekte? Onderzoek van het Trimbosinstituut suggereert dat het in veel gevallen een symptoom is van onderliggende mentale problemen. Vraag aan kinderen waarom ze niets anders meer doen dan gamen, en het meest gegeven antwoord luidt dat ze dan niet meer aan vervelende dingen hoeven denken.

De bezigheid verbieden lijkt dus niet de oplossing. ‘Ga met je kind in gesprek over gamen’, adviseert game- en verslavingsexpert Tony van Rooij op de website van Trimbos. ‘Zo ontdek je wat gamen jouw kind oplevert en of het niet ten koste gaat van andere activiteiten.’

Enorme zuigkracht

Dat kinderen verslingerd kunnen raken aan gamen verbaast hoogleraar educatieve media en technologie Wim Westera van de Open Universiteit niet. ‘Games zijn prikkelend. De zuigkracht is enorm, sterker dan die van films, doordat je zelf een speler bent in het scenario.’

Ouders mogen van hem best paal en perk stellen. ‘Waar leg je de grens? Bij 1 uur per dag spelen, of bij 2 of 3 uur? Daar valt niets zinnigs over te zeggen. Je moet kijken of een kind nog goed functioneert. Als je bijvoorbeeld een wandeling met hem maakt, en hij is binnen de kortste keren uitgeput, dan krijgt hij te weinig lichaamsbeweging en moet hij minder gamen.’

Maar gooi het kind niet met het badwater weg. Veel studies wijzen op positieve aspecten van gamen. Door steeds verder in een spel te komen kan je zelfvertrouwen groeien. Gamen zou goed zijn voor je ruimtelijk inzicht, je oog-hand-coördinatie en het herkennen van patronen. En bij veel spellen moet je online in teamverband optrekken. Het is goed voor je sociale contacten en je leert samenwerken.

‘Maar het is bovenal een fijne manier om te ontspannen’, zegt gaming-hoogleraar Mata Haggis-Burridge van Breda University of Applied Sciences. Hij werkte mee aan het onlangs afgeronde Europese onderzoeksproject Gaming Horizons, dat tot doel had om de kennislacunes in kaart te brengen over de effecten van games op de samenleving.

‘Ik raad ouders aan om zich in de spellen te verdiepen en die eventueel samen met hun kinderen te spelen. Je kunt op die manier fijne momenten met ze doorbrengen.’

Bijkomend voordeel: ‘Als je kind gewelddadige scenes of racistische, misogyne of homofobe uitingen ziet of hoort, kun je bijspringen en dit met je kind bespreken.’

Niet alle spellen zijn even gezellig. Neem Grand Theft Auto, dat grossiert in gruwelijkheden. ‘Dat spel is heel populair. Ook bij jonge kinderen, terwijl er een leeftijdslimiet geldt van 18 jaar. Dat is wel iets waar ouders zich bewust van moeten zijn.’

Gevoelens van empathie

Er zijn meer spellen waarin flink wordt geschoten. Wat voor effect hebben de gewelddadigheden op het gedrag van spelers? Psycholoog Manuel Ninaus, van de Universiteit van Graz, wijst op een interessante studie naar het effect van Grand Theft Auto op gevoelens van empathie.

Duitse onderzoekers lieten proefpersonen vier maanden lang dagelijks een half uur Grand Theft Auto 5 spelen. Na afloop werd met hersenscans gekeken hoe zij reageerden op een filmpje waarin iemand zich in de vinger snijdt. De hersengebieden die normaal oplichten als teken van pijnempathie lichten bij deze groep even helder op als bij een controlegroep die 16 weken het spel Sims 3 speelde, een braaf spel zonder schiettuig. In het brein is dus geen bewijs te zien dat spelers van gewelddadige videogames minder empathie zouden hebben.

‘Wellicht beïnvloedt het geweld je mentaal op andere manieren’, zegt Ninaus. ‘Mogelijk word je er onrustig van. Je kunt het in ieder geval beter niet vlak voor het slapen spelen.’

Ninaus wijst op nog een ander aspect waar ouders op moeten letten: de zogenaamde ‘loot boxes’. ‘Dit zijn schatkistjes met een willekeurige beloning erin die je gedurende het spel kunt openen tegen betaling. Je bent dan eigenlijk aan het gokken. Vooral ‘gratis’ spellen gebruiken deze strategie als verdienmodel.