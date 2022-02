Is met 1G het heropenen van clubs en festivals haalbaar?

Poppodium en nachtclub Paradiso. Beeld ANP

Hoe werkt 1G?

Anders dan bij 3G, waarbij bezoekers gevaccineerd, genezen óf getest moeten zijn, of 2G, gevaccineerd of genezen, krijgt iemand alleen nog een toegangsbewijs na een negatieve coronatest. Oftewel: iedereen die naar binnen wil op een plek waar de 1G-regel geldt, moet eerst kort van tevoren langs een teststraat.

Op dit moment kent Nederland 3G-beleid in verschillende sectoren zoals horeca en culturele instellingen. Mensen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben, kunnen nu langs een commerciële testlocatie via het platform Testen voor Toegang van Stichting Open Nederland (SON).

Momenteel kost een test nog niks, de overheid betaalt. Een testuitslag is 24 uur geldig en kan tot uiterlijk twee uur voor een activiteit worden afgenomen. Het is nog niet duidelijk of die voorwaarden veranderen bij invoering van 1G voor nachthoreca en festivals.

Is invoering van 1G haalbaar als al die bezoekers allemaal een test moeten halen?

Het is één van de grote bezwaren tegen 1G: de testcapaciteit moet flink omhoog als de overheid de maatregel breed wil inzetten. Uit een Kamerbrief van minister van Volksgezondheid Kuipers blijkt dat het ministerie schat dat in zo’n geval tussen de 30 tot 47 miljoen testen per week moeten worden uitgevoerd. Daar is bij lange na niet genoeg capaciteit voor. Er is onvoldoende personeel beschikbaar en een tekort aan de antigeentesten die nodig zijn. Bovendien zijn de kosten hoog: tussen de 545 en 829 miljoen euro per week.

Maar als 1G alleen wordt ingezet in specifieke sectoren is de maatregel volgens Kuipers wel degelijk haalbaar. ‘Daarbij valt te denken aan nachthoreca en discotheken en/of grote ongeplaceerde evenementen, zoals festivals', schrijft de minister. Binnen de testbranche is er volgens de Stichting Open Nederland een maximale capaciteit van zo’n 600 tot 700 duizend testen per dag.

Kan een testplicht het virus buiten nachtclubs en festivals houden?

Vergeleken met 2G en 3G is testen voor toegang een veel effectievere maatregel om verspreiding van het virus op locaties tegen te gaan, blijkt uit onderzoek van de TU Delft en UMC Utrecht. Al kun je het virus door foute testresultaten nooit helemaal buiten de deur houden, zegt hoofdonderzoeker Niek Mouter. ‘Maar 1G kan ongeveer 70 procent van de besmettingen op een locatie voorkomen’, zegt Mouter.

Voor het totale aantal besmettingen zal de 1G-regel weinig uitmaken, denkt Mouter. Als het kabinet de regel beperkt invoert, zoals het nu overweegt, is het effect gering. ‘Daarbovenop komt dat 1G mogelijk wordt ingezet als middel om te heropenen en niet als een extra maatregel om besmettingen te beperken’, zegt Mouter. ‘Daardoor gaat het aantal contacten tussen mensen hoe dan ook omhoog en krijgt het virus meer ruimte. De 1G-regel kan het effect van die heropening wel wat dempen.’

Steeds meer landen besluiten juist om alle maatregelen af te schaffen, Denemarken deed het vorige week. Ook hier is het kabinet voorzichtig optimistisch. Is de 1G-regel nog wel nodig?

‘Zeker nu de druk op de ic ondanks het hoge aantal besmettingen meevalt, is het belangrijk om naar het nut van maatregelen te kijken’, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie aan het LUMC. ‘Maar nog steeds komen er dagelijks bijna 200 covidopnames bij. Als je dat niet te veel wil laten oplopen is het verstandig de maatregelen in stapjes af te schaffen.’

En dat is precies wat het kabinet met 1G voor festivals en nachthoreca kan doen, denkt Rosendaal. ‘Met de heropening geef je meer ruimte aan mensen, maar met deze maatregel voorkom je dat er ondanks versoepeling bommetjes met besmettingen ontstaan.’

Daarnaast zijn nachtclubs en festivals met 1G juist toegankelijker voor mensen met een kwetsbare gezondheid, zegt onderzoeker Mouter. ‘Voor mensen die een onderliggende ziekte hebben of het vaccin om medische redenen niet kunnen nemen, is het met het huidige hoge aantal besmettingen spannend om naar een plek te gaan met veel mensen. De regel beperkt het risico dat ze lopen aanzienlijk.’

Komt er een moment dat toegangsregels niet meer nodig zijn?

‘Dat moment hangt waarschijnlijk sterk samen met het begin van de lente’, zegt hoogleraar Rosendaal. ‘Tijdens eerdere golven zagen we een sterk seizoenseffect. Het aantal besmettingen daalt als mensen weer naar buiten kunnen, mogelijk kunnen we zo'n effect zelfs al in maart zien.’

Als het virus nauwelijks rondgaat, hebben toegangsregels weinig zin, zegt ook onderzoeker Mouter. ‘Zowel voor ondernemers als bezoekers heeft 1G nadelen. Mocht het kabinet de regel invoeren, dan zal er meer draagvlak zijn als er criteria komen voor het moment waarop het weer kan worden afgeschaft. Een bepaalde grenswaarde van het aantal besmettingen kan een goed criterium zijn.’