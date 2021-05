Is Memphis Depay klaar voor een Europese topclub? ‘Hij en Koeman zouden een goed duo vormen’

Memphis Depay speelt zondag zijn laatste wedstrijd voor Olympique Lyon, waar hij tot sterspeler is uitgegroeid. Beeld AFP

Was het vertrek van Memphis Depay bij Olympique Lyon te verwachten?

‘Zeker. Daar bestond al het hele jaar geen twijfel meer over. Zijn contract loopt af. Je ziet eigenlijk zelden dat grote spelers op deze manier ‘uit hun contract’ lopen. Dat daar niet moeilijk over is gedaan, zegt veel over zijn relatie met Lyon. Hij is niet onder druk gezet om bij te tekenen, zodat de club nog wat aan een transfersom had kunnen verdienen.

‘Het past ook goed in het beeld dat van hem is ontstaan. Simon Zwartkruis heeft met Heart of a lion een mooie biografie over hem geschreven. Daarin komt Depay als een speler naar voren die de touwtjes strak in handen heeft en weet wat hij wil. Het is voor hemzelf – zowel financieel als qua keuzevrijheid – optimaal om transfervrij te zijn. Hij is niet afhankelijk van clubs die een hoge transfersom kunnen betalen. Hij is echt vrij.’

Hoe zou je Depays jaren in Lyon omschrijven?

‘Hij heeft vierenhalf jaar voor de club gespeeld: in januari 2017 kwam hij er binnen. Bij Manchester United was hij in de anderhalf jaar daarvoor op een dwaalspoor beland. In de eerste maanden in Lyon heeft hij echt zijn plezier in het voetbal moeten hervinden. Maar binnen een half jaar groeide hij uit tot de grote man.

‘Vorig seizoen is Depay lang geblesseerd geweest, maar verder heeft hij drie volledige jaren gedraaid. In elk van die seizoenen is hij in de dubbele cijfers geëindigd qua doelpunten en assists. Dat zie je niet heel vaak.

‘Dit seizoen is de kroon op zijn werk. Hij heeft twintig doelpunten gescoord en tien assists gegeven. Dat hij én veel scoort én veel creëert voor anderen, maakt hem een speciale speler. In de Ligue 1, de Franse voetbalcompetitie, heeft hij zowel de meeste doelpogingen achter zijn naam staan, als het vaakst een kans voor een ploeggenoot gecreëerd.

‘Zijn tijd in Lyon laat zich echt omschrijven als een succes: het bleken precies de juiste plek, juiste tijd en juiste niveau voor hem om als speler beter te worden.’

Volgens geruchten onderhandelt Depay momenteel met FC Barcelona, de club van Frenkie de Jong en trainer Ronald Koeman.

‘Dat zijn eigenlijk al geen geruchten meer. Hij zegt zelf in het interview met L’Équipe dat Barcelona geïnteresseerd is, al zegt hij ook dat er meer clubs in de race zijn.

‘Dat Barcelona hem op dit moment kan gebruiken, staat vast. Het is er wel een rommeltje. De club heeft net een nieuwe voorzitter. Ze zijn erg teleurgesteld dat de Spaanse titelrace aan de twee Madrileense ploegen verloren is gegaan. De vraag is in hoeverre dat meespeelt.’

Zou een ontslag van Koeman Depays kansen verkleinen?

‘Zover durf ik niet te gaan. Wel zouden Koeman en hij een goed duo vormen. Ook bij Oranje is hij onder Koeman tot de grote aanvalsleider uitgegroeid.’

In de Spaanse sportkrant El Mundo Deportivo noemt oud-bondscoach Louis van Gaal Depay ‘interessant, maar geen Messi of Ronaldo’. Hoe denk je dat Depay het in Barcelona zou doen?

‘Depay is nu 27 jaar. Hij heeft vier seizoenen in een serieuze competitie als de Franse constant weten te presteren. Het zou dus niet vreemd zijn – sterker nog: het zou in de lijn der verwachting liggen – dat hij in Barcelona goed presteert.

‘Niet op het niveau van Messi. Het is ook niet eerlijk om van een speler te verwachten dat hij het niveau haalt van de beste speler op aarde. Maar hij kan wel een belangrijke speler worden.’

Denk je dat Depay zich met het oog op zijn transfer nog in de kijker wil spelen op het EK, dat over drie weken begint? Of dat het hem juist afleidt?

‘Depay werkt al vierenhalf jaar aan een transfer terug naar de top. Die transfer kan hij op het EK eigenlijk niet verpesten. Alleen een rampscenario met een blessure zou dat kunnen aantasten.

‘Het ligt er eigenlijk aan wanneer hij rond is met een volgende club, tijdens het toernooi of pas daarna. Als dat na het EK is, is het voor Depay gunstig als hij een paar keer goed speelt.’