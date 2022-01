IS maakt duidelijk nog niet verslagen te zijn: dagenlange gevechten rond Syrische gevangenis

Koerdische strijders in Hasaka controleren Syriërs die hun huizen zijn ontvlucht vanwege de IS-aanval. Beeld EPA

De aanval van IS is een van de grootste sinds het zelfbenoemde kalifaat van de groep drie jaar geleden viel. Donderdagnacht bestormden zwaarbewapende militanten de gevangenis om gevangenen te bevrijden.

De IS-strijders brachten een autobom tot ontploffing bij de ingang en hielpen zeker tientallen gevangenen ontsnappen, melden ooggetuigen aan Reuters. Hoeveel er daadwerkelijk zijn ontsnapt, is niet duidelijk; IS zelf beweert dat het er achthonderd zijn.

De Koerdische strijders die het gebied bewaken, verloren naar eigen zeggen zeventien mensen. Minstens zeventig gevangenen zouden dood zijn en meer dan honderd gearresteerd.

Al het hele weekend proberen Koerden met Amerikaanse luchtdekking de controle stap voor stap terug te krijgen. De Koerden melden dat ze de aanval grotendeels hebben afgeslagen, desondanks zouden rellende gevangenen delen van de gevangenis hebben overgenomen. Het Pentagon bevestigt dat de Amerikanen luchtaanvallen hebben uitgevoerd.

Volgens een woordvoerder van de Koerdische strijdkrachten zitten er nog 150 tot 200 IS-militanten verschanst in en rond de gevangenis, zegt hij tegen persbureau Associated Press (AP).

Duizenden inwoners van de stad zijn volgens de lokale autoriteiten op de vlucht geslagen, meldt AP. In de stad zijn explosies te horen en rookpluimen te zien.

Na 2019 hebben de restanten van de moslimextremistische groep IS zich ingegraven in de woestijn tussen Homs en Deir al Zor, in Syrië. Begin 2020 kondigde de IS-afdeling van Homs in een propagandavideo haar eigen herstel aan.

In 2019 bezocht ik de desbetreffende gevangenis in Hasaka, volgestouwd met westerse IS-verdachten.



De gevangenisdirecteur vreesde toen al voor massa-uitbraken. Ibrahim el I. uit Delft noemde zichzelf ‘een muis’ die door ‘elk gaatje’ past.https://t.co/9OF3CnN74P — Ana van Es (@esvanana) 22 januari 2022

Sindsdien hebben IS-groeperingen meerdere aanslagen gepleegd en aanvallen uitgevoerd op zowel Koerdische troepen als het Syrische regeringsleger. Ten zuiden van Hasaka manifesteert IS zich steeds meer in de openbaarheid.

In 2020 ontsnapten al eens gevangenen vanuit de gevangenis in Hasaka, waar ook Nederlanders vastzitten. Toen duurde het bijna een dag voordat de situatie weer onder controle was. Mensenrechtenorganisaties bekritiseren het regime in de overvolle gevangenis, waar een deel van de gedetineerden in mensonterende omstandigheden zou worden vastgehouden.