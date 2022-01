IS maakt duidelijk nog niet verslagen te zijn: aanval op Syrische gevangenis om strijders te bevrijden

Koerdische strijders in Hasaka controleren Syriërs die hun huizen zijn ontvlucht vanwege de IS-aanval. Beeld EPA

De aanval van IS is een van de grootste sinds het zelfbenoemde kalifaat van de groep drie jaar geleden viel. Meer dan honderd strijders bestormden donderdagnacht gewapend met machinegeweren en voertuigen met explosieven de gevangenis om gevangen te bevrijden. De Koerdische strijders die het gebied bewaren zouden er met Amerikaanse luchtdekking in zijn geslaagd de uitbraakpoging af te slaan, maar de gevechten zijn nog niet ten einde.

Tot nu toe zijn er tientallen doden gevallen, duizenden inwoners van de stad zijn volgens de lokale autoriteiten op de vlucht geslagen, meldt persbureau AP. De Koerdische strijdkrachten zeggen de controle over een klein deel van de gevangenis kwijt te zijn geraakt door rellende gevangenen. Tientallen IS-strijders zouden zich in het gebouw van de technische academie hebben verschanst. In de gevangenis zitten ook Nederlandse IS-strijders.

In 2019 bezocht ik de desbetreffende gevangenis in Hasaka, volgestouwd met westerse IS-verdachten.



De gevangenisdirecteur vreesde toen al voor massa-uitbraken. Ibrahim el I. uit Delft noemde zichzelf ‘een muis’ die door ‘elk gaatje’ past.https://t.co/9OF3CnN74P — Ana van Es (@esvanana) 22 januari 2022

De restanten van de moslimextremistische groep IS hebben zich ingegraven in de woestijn tussen Homs en Deir al Zor, in Syrië. Begin 2020 kondigde de IS-afdeling van Homs in een propagandavideo haar eigen herstel aan.

Sindsdien hebben IS-groeperingen meerdere aanslagen gepleegd en aanvallen uitgevoerd op zowel Koerdische troepen als het Syrische regeringsleger. In gebieden ten zuiden van Hasaka manifesteert IS zich inmiddels weer steeds meer in de openbaarheid.

Als het IS-verdachten lukt om uit te breken uit de overvolle gevangenis in Hasaka, zou dat niet voor het eerst zijn. In 2020 gebeurde dit al eens, en duurde het bijna een dag voordat de situatie weer onder controle was.